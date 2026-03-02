Revista
El momento en el que Timothée Chalamet presentó a su mamá con Jacob Elordi en los SAG Awards 2026

Aunque ninguno se llevó el premio, un gesto fuera de cámaras se convirtió en uno de los instantes más tiernos, protagonizado por los nominados por Marty Supreme y Frankenstein

Marzo 02, 2026 • 
Tania Franco
Entre mesas repletas de estrellas y discursos emotivos, hubo un momento que pasó desapercibido para muchos. Timothée Chalamet, nominado por su interpretación en la película Marty Supreme, se acercó a Jacob Elordi, quien competía por Frankenstein, para presentarle a su mamá en plena ceremonia.

¿Quién es la mamá de Timothée Chalamet?

La mamá del actor es Nicole Flender, exbailarina y actriz de Broadway que actualmente se desempeña como agente de bienes raíces en Nueva York. A lo largo de la carrera del actor, ha sido una presencia constante en momentos clave, acompañándolo en alfombras rojas y ceremonias importantes, consolidándose como una de sus figuras más cercanas dentro y fuera de Hollywood.

Aunque ninguno de los dos ganó en su categoría durante la gala de los Screen Actors Guild Awards 2026, el entre Jacob y Timothée con su mamá dejó claro que, más allá de los premios, la camaradería y los vínculos personales siguen siendo protagonistas en Hollywood.

