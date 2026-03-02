El momento en el que Timothée Chalamet presentó a su mamá con Jacob Elordi en los SAG Awards 2026

Entre mesas repletas de estrellas y discursos emotivos, hubo un momento que pasó desapercibido para muchos. Timothée Chalamet, nominado por su interpretación en la película Marty Supreme, se acercó a Jacob Elordi, quien competía por Frankenstein, para presentarle a su mamá en plena ceremonia.

¿Quién es la mamá de Timothée Chalamet?

La mamá del actor es Nicole Flender, exbailarina y actriz de Broadway que actualmente se desempeña como agente de bienes raíces en Nueva York. A lo largo de la carrera del actor, ha sido una presencia constante en momentos clave, acompañándolo en alfombras rojas y ceremonias importantes, consolidándose como una de sus figuras más cercanas dentro y fuera de Hollywood.

Aunque ninguno de los dos ganó en su categoría durante la gala de los Screen Actors Guild Awards 2026, el entre Jacob y Timothée con su mamá dejó claro que, más allá de los premios, la camaradería y los vínculos personales siguen siendo protagonistas en Hollywood.