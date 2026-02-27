Hilary Duff y las red flags que usuarios señalan sobre Matthew Koma tras el drama con Ashley Tisdale

El escándalo comenzó cuando Ashley Tisdale publicó un ensayo sobre un grupo de “mamás tóxicas”. Aunque no mencionó nombres, usuarios relacionaron el texto con el círculo de Hilary Duff. La situación escaló cuando Matthew Koma reaccionó públicamente con un mensaje que muchos interpretaron como burla hacia Tisdale.

A partir de ahí, en redes comenzaron a señalar supuestas “red flags” sobre Matthew: que respondiera de forma confrontativa, rumores de un posible distanciamiento con Haylie Duff y el hecho de que, tras la polémica, Ashley fuera vista conviviendo con ella. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada.

En el podcast Call Her Daddy, Hilary aseguró que no sabía que su esposo haría esa publicación, pero dejó claro que no siente que deba controlarlo. También dijo que se sintió “usada”, pues el ensayo salió justo cuando ella anunciaba nueva música, generando atención negativa en un momento clave.

Sobre su historia personal, reflexionó que, aunque su etapa como estrella juvenil no fue perfecta, logró mantenerse estable. Y reveló que fue ella quien le pidió matrimonio a Matthew, algo que algunos usuarios retomaron para alimentar teorías, aunque ella lo contó como parte natural de su relación.

Hasta ahora, lo que existe son interpretaciones digitales. No hay confirmaciones oficiales de conflictos familiares ni de problemas dentro del matrimonio más allá de lo que se ha dicho públicamente.