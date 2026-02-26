Revista
Luis Carlos Origel revela si ya se quiere casar con Andrea Legarreta

Tras una romántica escapada el Día de San Valentin en San Miguel de Allende, el influencer fitness Luis Carlos Origel reveló si está entre sus planes llegar al altar con la conductora

Febrero 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
luis-carlos-origel-andrea-legarreta.jpeg

La nueva pareja de Andrea Legarreta habló de la relación que mantiene desde hace unas semanas con la conductora.

Luis Carlos Origel respondió de manera contundente sobre si próximamente llegará al altar con la famosa y dijo que por ahora se encuentran disfrutando al máximo de su relación. “No, no ahorita estamos tranquilos, estamos muy felices, estamos disfrutando mucho, estamos muy felices y contentos”, dijo.

También mencionó que su relación se está construyendo de manera estable, priorizando su bienestar y el desarrollo del vínculo.

“La relación que al menos nosotros tenemos es desde una madurez importante. No es que queramos ser ejemplo de nada ni que lo seamos, simplemente, desde nosotros lo que nos toca es vivirlo de la forma en que podemos hacerlo, ser felices, estar contentos y hacerlo desde una forma sana”,precisó.

El nuevo novio de Andrea Legarreta contó cómo fue su reciente escapada a San Miguel de Allende, “padrísimo, increíble, estuvimos en San Miguel de Allende y muy, muy padre, muy contento”.

A través de redes sociales, Andrea Legarreta ha compartido lo feliz que se siente en esta nueva etapa, incluso ha publicado fotos junto a su pareja en redes sociales. Cabe mencionar que Erik Rubín, recientemente expresó su felicidad con el noviazgo de la madre de sus hijas. Incluso, Mia y Nina también dijeron estar muy felices con la relación de su mamá.

Luis Carlos Origel Andrea Legarreta
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
