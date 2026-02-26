El estilo y los looks de Carolyn Bessette en Love Story que están marcando tendencia

Carolyn Bessette-Kennedy, la exitosa publicista neoyorquina y esposa de John F. Kennedy Jr., vuelve a convertirse en tema principal de conversación gracias a su relevancia en la nueva miniserie Love Story. Disponible en Disney+, la producción recorre su icónica historia de amor de principio a fin, despertando una renovada fascinación por su estética y legado estilístico.

Uno de los aspectos que más ha captado la atención de los espectadores es el clóset de Carolyn: su estilo minimalista y el sutil “lujo silencioso” la consolidan, una vez más, como la perfecta musa del minimalismo noventero, mientras su estética resurge esta primavera como un auténtico ícono de moda.

Estos son los looks y elementos clave del “estilo Carolyn Bessette (CBK)”, que actualmente ya están marcando tendencia al combinar la sobriedad ejecutiva con una sensibilidad íntima, romántica y atemporal:



Embajadora del “lujo silencioso”: Su estética se basa en piezas clásicas, neutras y estructuradas que no necesitan logotipos para destacar. Antes de que el término “quiet luxury” existiera, Carolyn ya priorizaba la calidad, los cortes impecables y la atemporalidad de sus piezas sobre lo llamativo.

Faldas midi fluidas y el icónico que aportan movimiento y una sensualidad discreta y elegante. El pantalón como pieza clave: Desde pantalones de vestir hasta jeans, ambos de pierna recta o ligeramente acampanados, casi siempre de corte al tobillo, una silueta que estiliza y mantiene la estética minimalista.

Desde pantalones de vestir hasta jeans, ambos de pierna recta o ligeramente acampanados, casi siempre de corte al tobillo, una silueta que estiliza y mantiene la estética minimalista. Elegancia relajada: La combinación de blazers estructurados con pantalones de pierna recta o ancha, crearon un equilibrio entre fuerza, sobriedad y feminidad.

En la serie incluso podemos ver cómo el día que usó una camisa de vestir de John, el diseñador Calvin Klein le hizo un cumplido sobre su outfit .

Algunos de los statement looks de Carolyn:



Ejecutivo chic : Un blazer, la típica camisa de vestir blanca de botones y faldas midi, fueron muchas de las bases para algunos de sus looks más icónicos.

Carolyn demostró que el vestido negro podía ser adecuado tanto para eventos formales como informales. Un clásico que no puede faltar en tu clóset. All black: Uno de los favoritos es su look de cuello alto negro, con pantalones negros de corte al tobillo y mocasín.

Más allá de la narrativa romántica de Love Story, el verdadero legado visual de Carolyn Bessette radica en su capacidad de demostrar que la elegancia no necesita excesos. Su estilo, basado en la simplicidad, los cortes impecables y una estética silenciosamente sofisticada, conecta perfectamente con las tendencias actuales que priorizan la atemporalidad sobre lo efímero. Hoy, su clóset no sólo revive como referencia noventera, sino que se reafirma como un manual contemporáneo de estilo para quienes buscan lujo discreto. feminidad moderna y una elegancia que trasciende temporadas.