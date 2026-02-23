Revista
Por qué hospitalizaron a Emmanuel previo a su concierto en Morelos

El cantante tuvo una fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Jardines de México

Febrero 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
emmanuel-hospitalizado.jpg

Emmanuel de 70 años tuvo una crisis de vértigo que lo obligó a ser hospitalizado momentos antes de presentarse junto a Manuel Mijares en Jardines de México, en Morelos, impidiéndole participar en el concierto programado para el fin de semana.

El mismo detalló que el problema de salud surgió justo antes del show, “no pude salir yo con él porque en último momento, a última hora, tuve un problema de vértigo, que anula completamente el personaje”.

Afortunadamente, la situación médica fue controlada en las siguientes horas y el artista informó a sus seguidores que ya se encuentra bien. “Ya estoy bien, estoy saliendo del hospital”, dijo, tranquilizando a sus seguidores y agradeciendo el apoyo recibido.

Tras lo sucedido con Emmanuel, Manuel Mijares tuvo que asumir el espectáculo en solitario ante miles de asistentes.

El artista dedicó unas palabras para su compañero y amigo, reconociendo su esfuerzo por salvar la velada ante los miles de fans que esperaban el show del “Twor Amigos”.

“Amigo que ayer salió a cantar a Jardines de México en solitario... se presentó valientemente, cantó todo y espero que lo hayan recibido con mucho cariño”, declaró.

Finalmente, Emmanuel descartó complicaciones mayores y aseguró que su regreso a los escenarios será pronto. “Ya estaré con ustedes nuevamente cantando.... nos vemos en el próximo show”.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
