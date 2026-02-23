Lily Collins dará vida a Audrey Hepburn en una nueva película

El nuevo proyecto está basado en el libro Fifth Avenue, 5 A.M: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman de Sam Wasson, descrito como el primer relato completo sobre la creación del clásico. No se tratará de un biopic de la vida de Audrey, sino que la película se enfocará en el drama detrás de la producción.

Truman Capote quería que Holly fuera interpretada por Marilyn Monroe, pero el estudio Paramount Pictures, terminó eligiendo a Hepburn, decidió que dejó al autor sintiéndose “traicionado”.

Lily Collins no solo protagonizará la película sobre la creación de Breakfast at Tiffany’s, sino que también será la productora. En Instagram escribió, “después de casi 10 años de desarrollo y de toda una vida de admiración y adoración por Audrey, por fin puedo compartir esto. Honrada y extasiada no bastan para expresar lo que siento”.

El guion estará a cargo de Alena Smith, creadora de la serie Dickinson. Por el momento, no cuenta con director ni fechas confirmadas de rodaje o estreno. Entre los productores figuran Brian Grazer, Jeb Brody y Justin Wilkes por Imagine, mientras que Lily, Charlie McDowell y Alex Orlovsky producirán por Case Study Films.

