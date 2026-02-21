Revista
Entretenimiento

Quién era la esposa y las hijas de Eric Dane

Eric Dane fue un actor estadounidense que alcanzó fama internacional gracias a su papel como el Dr. Mark Sloan, conocido como “McSteamy”, en la exitosa serie Grey’s Anatomy. Su personaje, carismático y complejo, lo convirtió en uno de los actores más reconocidos de la televisión a finales de los años 2000.

Febrero 21, 2026 • 
Camila Torre Forcén
Erec-Dane-y-su-familia.jpeg

En medio de Hollywood, donde las relaciones suelen escribirse en medio de aguas turbulentas, la historia de Eric Dane y Rebecca Gayheart ha atravesado distintas etapas sin perder de vista lo esencial: la familia. Entre alfombras rojas, grabaciones y titulares, la pareja ha construido un vínculo que, con sus giros y pausas, ha sabido mantenerse en el tiempo.

Dane, recordado por su inolvidable Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su papel en Euphoria, y Gayheart, una de las actrices más visibles de finales de los noventa, comenzaron su relación en 2003 tras coincidir entre amigos de la industria. La conexión fue inmediata y, apenas un año después, sellaron su historia con una boda íntima en Las Vegas.

Con el paso de los años formaron una familia. En 2010 nació su primera hija, Billie Beatrice Dane, y en 2011 nació Georgia Geraldine Dane. Desde entonces, ambos han sido cuidadosos con la exposición pública de sus hijas, manteniéndolas fuera del foco mediático. Las niñas estudian y llevan una vida cotidiana lejos de la atención constante de los medios y la prensa.

Su familia vive en Los Ángeles, ellos han intentado equilibrar la intensidad de la fama con la estabilidad del hogar. Porque si algo han demostrado a lo largo de los años es que, más allá de estrenos y apariciones públicas, su prioridad siempre ha sido proteger su espacio más importante: el de su familia.

Eric Dane
Camila Torre Forcén
Relacionadas
Eric Dane y el mensaje que dejó a sus hijas antes de morir
Personalidades
Eric Dane y el mensaje que dejó a sus hijas antes de morir
Febrero 20, 2026
 · 
Tania Franco
thalia-premios-lo-nuestro-2026.jpeg
Entretenimiento
Premios Lo Nuestro 2026: ganadores y lo mejor de la noche
Febrero 20, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
laura-pausini.jpg
Entretenimiento
Laura Pausini estrena “Mariposa Tecknicolor”, de su álbum Yo Canto 2
Febrero 20, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
EmRata-y-Romain-Gavras.jpg
Entretenimiento
La modelo Emily Ratajkowski confirma que ya tiene novio
Febrero 20, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Gordon Ramsay habla de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: “Está cegado de amor”
Entretenimiento
Gordon Ramsay habla de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: “Está cegado de amor”
El chef y amigo cercano de los Beckham rompe el silencio y da contexto a la polémica familiar
Febrero 17, 2026
 · 
Tania Franco
¿Qué es la ELA? La enfermedad que le quitó la vida a Eric Dane a sus 53 años
Personalidades
¿Qué es la ELA? La enfermedad que le quitó la vida a Eric Dane a sus 53 años
El actor conocido por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy falleció después de luchar con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que lo alejó de la pantalla
Febrero 19, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Entretenimiento
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Las imágenes que desataron rumores sobre la vida sentimental del actor más reservado de Hollywood
Febrero 17, 2026
 · 
Tania Franco
ana-de-la-reguera-caras-un-hombre-por-semana-pelicula.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Ana de la Reguera regresa al cine con “Un hombre por semana”
El estreno de su película, la comedia “Un hombre por semana”, fue el pretexto perfecto para reunirnos con una de las actrices mexicanas más bellas y talentosas de la pantalla grande
Enero 14, 2026
 · 
Caleb Torres