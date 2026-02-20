Revista
Personalidades

Eric Dane y el mensaje que dejó a sus hijas antes de morir

Antes de fallecer a los 53 años por ELA, el actor grabó un mensaje íntimo para sus hijas de 13 y 15 años, en el que habló de sus aprendizajes, su espíritu de lucha y la vida que quiso dejarles como legado

Febrero 20, 2026 • 
Tania Franco
Getty Images/Instagram

Antes de su muerte, Eric Dane dejó algo más que una carrera memorable: grabó una entrevista secreta con Netflix, que apenas se reveló hoy, donde comparte un mensaje profundamente personal dirigido a sus hijas, Billie de 15 años y Georgia de 13 años, con la intención de que lo escucharan cuando él ya no estuviera. No fue una despedida tradicional, sino una conversación honesta de un padre que quiso seguir presente a través de sus palabras.

Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos divertimos muchísimo, ¿no?
Eric Dane.

Instagram: Rebecca Gayheart.

En la grabación, el actor reflexionó sobre su vida, sus errores y los momentos que más atesoró con ellas. Recordó los días en familia en la playa —en Santa Mónica, Hawái y México— y describió esos recuerdos como instantes de felicidad absoluta. Les habló con ternura, reconociendo que no siempre fue perfecto, pero que siempre lo intentó.

Quiero decirles cuatro cosas que he aprendido a través de esta enfermedad, [...] Enamórense, encuentren su pasión, su alegría, eso que las haga querer levantarse cada mañana y las impulse durante todo el día. Yo me enamoré de algo cuando tenía más o menos su edad: me enamoré de la actuación.
Eric Dane.

Getty Images.

Eric Dane compartió también las lecciones que la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) le dejó. Les pidió enamorarse profundamente de algo, encontrar una pasión que les diera propósito y las impulsara cada día, tal como la actuación lo sostuvo a él en sus momentos más oscuros. Para el actor, el sentido de vida fue clave incluso cuando la enfermedad comenzó a limitar su cuerpo.

Ese amor fue lo que finalmente me sostuvo en mis horas más oscuras, en mis días más oscuros, en mi año más oscuro. [...] Esta enfermedad está quitándome poco a poco el cuerpo, pero nunca podrá quitarme el espíritu.
Eric Dane.

Getty Images.

Finalmente, les habló de la resiliencia como su mayor herencia. Aunque la ELA avanzó lentamente, dejó claro que nunca logró quebrar su espíritu. Les recordó que caer es parte del camino, pero levantarse una y otra vez es lo que define a una persona. Hoy, ese mensaje se convierte en un legado emocional para sus hijas y en un testimonio que revela al Eric Dane más humano: el padre, no el actor.

