Coach de los Patriots, Mikel Vrabel es captado siendo “infiel” con reportera

Las imágenes, tomadas en un resort de lujo en Arizona, muestran a ambos en actitud cercana, lo que desató especulaciones sobre una posible relación extramarital. De acuerdo con reportes recientes, las fotos muestran a ambos tomados de la mano, abrazándose y compartiendo espacios recreativos como albercas y terrazas.

La difusión del material generó una fuerte reaccionó en redes sociales y medios deportivos, particularmente porque ambos están casados, lo que elevó el interés público en el caso.

Ante la polémica, tanto el entrenador como la periodista negaron cualquier conducta inapropiada. Vrabel calificó las fotos como una “interacción completamente inocente”, mientras que Russini afirmó que las fotos carecen de contexto y que se trata de una reunión grupal, como ocurre con frecuencia entre reporteros y fuentes en la NFL.

En paralelo, The Athletic inició una investigación interna para determinar si existió un conflicto de interés que pudiera comprometer la cobertura periodística de Russini sobre el equipo y su entrenador. Como resultado, la reportera fue retirada temporalmente de sus funciones mientras se revisa el caso. Asimismo, la empresa ha ampliado la revisión para evaluar la integridad editorial en torno a esta situación.