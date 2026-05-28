Madonna confiesa cómo vivía en edificios abandonados de Nueva York mientras buscaba la fama

Hoy en día, Madonna es una de las artistas más influyentes en la industria del entretenimiento, tras consolidar una carrera exitosa como cantante; sin embargo, los inicios de la ganadora de 7 premios Grammy no fueron nada sencillos.

La intérprete de la Isla Bonita, recordó que a los 19 años se mudó a la ciudad de Nueva York para perseguir su sueño musical, pero su situación era tan precaria, que tenía que vivir en edificios abandonados, e incluso provocó accidentalmente el incendio de uno de ellos.

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Madonna vivió en edificios abandonados cuando se mudó a Nueva York a los 19 años

En una conversación con Ankur Jain, Madonna contó que llegó a vivir en una sinagoga abandonada en Queens y ocupó ilegalmente un edificio en Manhattan, del que terminó saliendo tras provocar accidentalmente un incendio en su habitación.

“Sigo viviendo con calefactores portátiles. Me parecen nostálgicas”, recordó Madonna: “Accidentalmente provoqué un incendio con ellos. Vivía ilegalmente en un edificio del distrito textil. No había calor en pleno invierno; todo el mundo sabe lo fríos que son los inviernos de Nueva York”.

Continuó: “Dormía en el suelo dentro de un saco de dormir y me rodeé de unos calefactores y provoqué un incendio eléctrico, pero estaba dormida. Así que me desperté y estaba rodeada de llamas. No tenía dónde vivir, así que escapé a un edificio llamado The Music Building en la octava avenida”.

Madonna vivió en edificios abandonados cuando se mudó a Nueva York a los 19 años Instagram

The Music Building, el edificio que ayudó a Madonna a construir su carrera musical

En este edificio que se convirtió en su hogar durante casi un año, Madonna conoció a otros músicos emergentes y empezó a crear conexiones dentro de la industria musical.

“Probablemente había dos o tres bandas por habitación, y las compartíamos por turnos”, le contó a Bilt. “Puse mi almohada donde había un bombo de pedal. Ahí dormía”.

Madonna continuó: “¿Quién tuvo piedad de mí? Ni siquiera lo recuerdo... Así que dejé de vivir allí cuando conseguí un contrato discográfico cuando me descubrió un DJ de Danceteria llamado Mark Kamins”.

Los inicios de Madonna revelados en su nuevo disco Confessions on the Dance Floor

Los difíciles inicios de Madonna inspiraron su nuevo álbum, Confessions on the Dance Floor, que se lanzará el 3 de julio y tendrá una edición limitada en vinilo exclusiva para miembros de Bilt.

Al respecto, la cantante también recordó: “Aunque tuve que luchar mucho cuando llegué aquí sin nada, recuerdo con mucho cariño esa época de mi vida”, y agregó: “Me esforzaba al máximo, negociaba con todo el mundo, estaba dispuesta a todo”, dijo, y aclaró: “Bueno, a casi todo”.