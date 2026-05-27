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¿Habrá boda? La confesión de Kylie Jenner que desató rumores de su futuro con Timothée Chalamet

Un nuevo reporte asegura que Kylie Jenner estaría más enamorada que nunca del actor y que incluso le confesó a Kris Jenner que aceptaría una propuesta de matrimonio.

Mayo 27, 2026 • 
Tania Franco
¿Habrá boda? La confesión de Kylie Jenner que desató rumores de su futuro con Timothée Chalamet

Getty Images.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet continúan fortaleciendo su relación después de poco más de 3 años y, según un reciente reporte de Entertainment Tonight, la empresaria estaría lista para dar el siguiente paso con el actor.

De acuerdo con una fuente citada por el medio, Kylie “está más feliz que nunca en cualquier relación” y hasta le habría dicho a Kris Jenner que “diría que sí” si Timothée le propusiera matrimonio, aunque aclararon que ella no lo está presionando ni esperando que suceda pronto.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Getty Images

El reporte también señala que una de las razones por las que su relación funciona tan bien es porque Timothée no se siente intimidado por el éxito de Kylie y constantemente la apoya. Según la fuente, el actor suele recordarle “lo gran mamá que es” y lo increíble que es con sus hijos.

Aseguró además que ambos se sienten como “mejores amigos” y que sus personalidades encajan perfectamente. Otro detalle que llamó la atención es que Timothée disfrutaría que Kylie pueda ser completamente ella misma cuando está con él, algo que los fans han notado durante sus recientes apariciones públicas, especialmente en los juegos de los Knicks.

Kylie Timothée Chalamet kylie jenner
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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