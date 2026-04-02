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Kylie Jenner revela su película favorita de Timothée Chalamet

Durante su participación en el podcast Big Bro de Kid Cudi, la empresaria confesó cuál es —para ella— el papel más “perfecto” del actor

Abril 02, 2026 • 
Tania Franco
Kylie Jenner revela su película favorita de Timothée Chalamet

Allen Berezovsky/Getty Images

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet ha mantenido la atención mediática desde sus inicios, pero esta vez fue ella quien sorprendió al hablar abiertamente sobre el trabajo del actor. Durante su participación en el podcast Big Bro, conducido por Kid Cudi, Kylie fue cuestionada sobre cuál es su película favorita de Chalamet y su respuesta no pasó desapercibida.

Es difícil para mí porque siento que amo todas… pero Call Me By Your Name es como… perfecta.
Kylie Jenner

La película, que marcó un punto clave en la carrera de Timothée Chalamet, sigue siendo una de las más aclamadas de su filmografía. Siendo una historia de amor de auto-descubrimiento homosexual.

Y realmente amo las de Dune.
Kylie Jenner

Las palabras de Kylie Jenner, como era de esperarse generó reacciones mixtas, siendo que muchos usuarios en redes sociales asumen que son las únicas películas que ha visto del actor, siendo las más famosas. La carrera del actor fue desde el teatro, el cine independiente, hasta las más exitosas.

kylie jenner Timothée Chalamet
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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