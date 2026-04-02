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Llega a CDMX la carrera más colorida y divertida del año

Color Run México 2026 llega a la capital como una experiencia que combina deporte, música y entretenimiento en un ambiente lleno de color y energia, inspirada en el Holi Festival de la India.

Abril 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Más que una competencia, es una carrera recreativa para todas las edades donde lo importante es disfrutar. A la largo del recorrido. los participantes vivirán una explosión de polvos de colores que culmina en un una gran celebración al cruzar la meta.

El evento cerrará con un mega concierto exclusivo para corredores, convirtiendo la meta en una fiesta inolvidable.

Detrás de esta experiencia están Daniela y Renata Yáñez, creadoras de The Santa Run México, una de las carreras más importantes de la temporada navideña en la CDMX.

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El evento se llevará a cabo el Domingo 26 de abril de 2026 7:00 am en el Parque La Mexicana, Santa Fe, CDMX.

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Además de promover la actividad física y la convivencia familiar, esta carrera busca crear un ambiente lleno de energía positiva, música y diversión en cada kilómetro. Los asistentes podrán disfrutar de estaciones temáticas, animación en vivo y sorpresas a lo largo del recorrido, haciendo que cada paso sea una experiencia única y memorable.

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Se recomienda a los participantes llegar con anticipación para realizar su registro, calentar adecuadamente y prepararse para vivir al máximo esta experiencia. No olvides vestir de blanco para resaltar los colores, llevar tu mejor actitud y compartir este momento con amigos y familia en un entorno, vibrante y lleno de alegría.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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