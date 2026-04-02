5 películas para ver esta Semana Santa en streaming

Estas son algunas sugerencias de cintas para ver en streaming estos días, combinando los clásicos épicos con relatos contemporáneos de fe.

1. Ben-Hur, considerada la “joya cinematográfica”, de la temporada, narra la épica historia de Juda Ben-Hur, un príncipe judío traicionado por su amigo romano Messala. Tras años de esclavitud en galeras, regresa buscando venganza, pero su camino se cruza con las enseñanzas de Jesús de Nazaret en una travesía de redención y valor. Disponible en Apple TV y Google Play, además de Max.

2. La pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson,se centra en las últimas doce horas de vida de Jesús. La cinta es reconocida por su impacto visual y emocionar al retratar el sacrificio y el sufrimiento del Mesías desde el huerto de Getsemaní hasta la crucifixión en el Calvario. Disponible en Star+, Amazon Prime Video y Netflix.

3. El príncipe de Egipto, una opción animada que relata la vida de Moisés, desde su rescate en el río Nilo hasta su destino como libertador del pueblo hebreo, la película explora los temas de la fe, la libertad y el enfrentamiento contra el faraón Ramsés para cumplir con el mandato divino. Disponible en Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV.

4. La Cabaña, para quienes buscan un mensaje de sanación ante el dolor, esta historia sigue a un padre que tras sufrir una tragedia familiar, recibe una misteriosa invitación para encontrarse con Dios en una cabaña abandonada. Una obra que invita a la reflexión profunda sobre el perdón y la esperanza en medio del sufrimiento. Disponible en Netflix y Amazon Prime Video.

5. The Chosen, a través de una narrativa cercana y detallada, permite experimentar los milagros y las enseñanzas bíblicas. Disponible en Netflix o Amazon Prime Video.