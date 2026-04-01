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Así comenzó la historia de amor entre Elena del Río y Fernando Bonilla en el set de La Oficina

Dentro de la bien recibida adaptación de la serie británica The Office, la actriz revela cómo un casting inesperado y los intensos ensayos de la serie marcaron el inicio de su relación con el hijo de Héctor Bonilla

Abril 01, 2026 • 
Tania Franco
Así comenzó la historia de amor entre Elena del Río y Fernando Bonilla en el set de La Oficina

Instagram: fdobonilla

Bajo la dirección de creadores como Marcos Bucay y Gary Alazraki, la serie “La Oficina”, es la adaptación mexicana de la serie original de Reino Unido, una que inspiró a versiones como la estadounidense protagonizada por Steve Carrel. Con humor incómodo y situaciones cotidianas, la dinámica laboral dentro de una oficina.

Amazon Prime México decidió hacer su propia versión de una oficina en Aguascalientes, con un cast poco conocido, el recibimiento fue mejor de lo que esperaban. Incluso la actriz Elena del Río, confesó que llegó al casting sin grandes expectativas, incluso con dudas sobre el proyecto, siendo que ella es muy fan de la versión estadounidense.

El momento en que conoció a Fernando Bonilla

Ella interpreta al personaje de Sofi, inspirada en el personaje de Pam Beesley, de la versión de Estados Unidos. Durante ese proceso, Elena del Río recuerda que había una gran expectativa por descubrir quién interpretaría al jefe dentro de la historia.

Me acuerdo que era así como: ‘¿Quién va a ser el jefe?’… y yo la verdad no conocía a Fernando Bonilla.
Elena del Río

Fue en los ensayos de la serie —grabada en 2024— donde finalmente coincidió con Fernando Bonilla, sin imaginar que ese encuentro marcaría el inicio de algo más personal.

Ensayos intensos y una conexión inesperada

La actriz también compartió que el ambiente en los ensayos fue clave para construir tanto los personajes como las relaciones fuera de cámara.

Cuando empezaron los ensayos… este señor los llevaba a un extremo… era como: ‘Fernando, no, no lo pongan’, y yo: ‘sí lo van a poner’.
Elena del Río

Ese nivel de intensidad creativa permitió que las dinámicas entre el elenco crecieran de forma orgánica, fortaleciendo la conexión entre ambos actores. Aunque en pantalla las historias siguen su propio curso, fuera de ella, el proyecto se convirtió en el punto de partida de una relación real entre Elena del Río y Fernando Bonilla.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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