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Anne Hathaway y Meryl Streep llegan a México y sorprenden en la Casa Azul de Frida Kahlo

La visita desató euforia entre fans mexicanos, quienes no perdieron la oportunidad de verlas de cerca por la promoción de “El Diablo Viste a la Moda 2"

Marzo 30, 2026 • 
Tania Franco
Anne Hathaway y Meryl Streep llegan a México y sorprenden en la Casa Azul de Frida Kahlo

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La esperada secuela de The Devil Wears Prada 2 ya comienza a generar expectativa a nivel mundial, y lo hace con una gira internacional que reunirá al elenco en algunas de las ciudades más influyentes del mundo.

De acuerdo con el anuncio oficial, la ruta incluirá Ciudad de México, Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres, consolidando a estas metrópolis como puntos clave para el lanzamiento global de la película.

La visita de Anne Hathaway y Meryl Streep confirmó el cariño del público mexicano, que las recibió entre aplausos, emoción y expectativa, también el poder simbólico de la Casa Azul como escenario cultural. Más allá de ser un museo, el hogar de Frida Kahlo sigue funcionando como un punto de encuentro donde convergen arte, historia y figuras contemporáneas, convirtiéndose en una parada obligada para quienes buscan conectar con la esencia creativa de México.

Gracias por recibirnos en nuestra primera parada de prensa. Gracias por darnos este sentimiento divino.
Anne Hathaway.

Antes de ingresar al museo, las actrices se tomaron el tiempo de firmar autógrafos y saludar a fans y prensa mexicana que esperaba con ansias su llegada. Marcaron el inicio de su gira con un país cálido y amoroso con el elenco.

Anne Hathaway Meryl Streep Frida Kahlo El Diablo Viste a La Moda
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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