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Vin Diesel y Meadow conmueven en Cannes 2026 con emotivo homenaje a Paul Walker

El actor abrazó a la hija de su amigo y coprotagonista durante la celebración de los 25 años de ‘Rápidos y Furiosos’, reviviendo uno de los momentos más sensibles para los fans de la saga.

Mayo 14, 2026 • 
Tania Franco
Vin Diesel y Meadow Walker conmueven en Cannes con emotivo homenaje a Paul Walker

(Photo by Amy Sussman/Getty Images)

Vin Diesel protagonizó uno de los momentos más emotivos de Cannes 2026 al reunirse con Meadow Walker, hija del fallecido Paul Walker, durante la celebración por los 25 años de ‘Rápidos y Furiosos’. El actor no pudo contener la emoción al abrazarla frente al público, en un instante que rápidamente conmovió a los fanáticos de la franquicia alrededor del mundo.

hija de paul walker

Instagram.

Paul Walker, quien interpretó a Brian O’Conner en la exitosa saga, murió el 30 de noviembre de 2013 a los 40 años en un accidente automovilístico en Santa Clarita, California. Su partida marcó profundamente tanto al elenco como a millones de seguidores de la franquicia.

vin diesel y paul

Rápidos y Furiosos

Tras su fallecimiento, la canción “See You Again” de Wiz Khalifa y Charlie Puth se convirtió en un himno para los fans de Rápidos y Furiosos. El tema fue incluido al final de Furious 7 como despedida para el actor y, desde entonces, sigue siendo uno de los tributos más recordados y emotivos del cine reciente.

La aparición de Meadow Walker junto a Vin Diesel volvió a recordar el fuerte lazo que unió a Paul Walker con el elenco, especialmente con Diesel, quien siempre lo ha llamado “su hermano”.

Rápido y Furioso Vin Diesel
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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