Vin Diesel y Meadow conmueven en Cannes 2026 con emotivo homenaje a Paul Walker

Vin Diesel protagonizó uno de los momentos más emotivos de Cannes 2026 al reunirse con Meadow Walker, hija del fallecido Paul Walker, durante la celebración por los 25 años de ‘Rápidos y Furiosos’. El actor no pudo contener la emoción al abrazarla frente al público, en un instante que rápidamente conmovió a los fanáticos de la franquicia alrededor del mundo.

Paul Walker, quien interpretó a Brian O’Conner en la exitosa saga, murió el 30 de noviembre de 2013 a los 40 años en un accidente automovilístico en Santa Clarita, California. Su partida marcó profundamente tanto al elenco como a millones de seguidores de la franquicia.

Rápidos y Furiosos

Tras su fallecimiento, la canción “See You Again” de Wiz Khalifa y Charlie Puth se convirtió en un himno para los fans de Rápidos y Furiosos. El tema fue incluido al final de Furious 7 como despedida para el actor y, desde entonces, sigue siendo uno de los tributos más recordados y emotivos del cine reciente.

La aparición de Meadow Walker junto a Vin Diesel volvió a recordar el fuerte lazo que unió a Paul Walker con el elenco, especialmente con Diesel, quien siempre lo ha llamado “su hermano”.