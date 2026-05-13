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Natalia Téllez emociona al anunciar que será la conductora de “Operación Triunfo Estados Unidos”

La presentadora mexicana confirmó su participación en el icónico reality musical de Telemundo y prometió acompañar a los concursantes “en cada segundo del camino”.

Mayo 13, 2026 • 
Tania Franco
Natalia Téllez emociona al anunciar que será la conductora de Operación Triunfo Estados Unidos

Instagram: Netas Divinas.

Natalia Téllez compartió emocionada que será la conductora oficial de Operación Triunfo Estados Unidos, la nueva edición del famoso reality musical que llegará este julio a través de Telemundo. A través de un mensaje especial, la conductora mexicana expresó la felicidad que siente de formar parte de uno de los formatos más icónicos de la televisión musical.

Soy muy feliz de ser parte de verdad de este programa que creo que es de lo más icónico. Va a haber música, talento, historias… vamos a encontrar a la nueva estrella musical.
Natalia Téllez

Natalia también adelantó que acompañará muy de cerca a los participantes durante toda la competencia, prometiendo conectar emocionalmente con el público y los concursantes. La versión estadounidense de Operación Triunfo reunirá a jóvenes cantantes de distintos orígenes y estilos que vivirán juntos en una academia de formación artística mientras son grabados 24/7. Ahí recibirán clases, mentorías y preparación escénica antes de enfrentarse a galas en vivo donde el público y los jueces decidirán quién continúa en la competencia.

El formato, que se convirtió en un fenómeno internacional en España, ahora llegará a Telemundo con una nueva generación de talentos y con Natalia Téllez como una de las figuras principales de esta nueva etapa. Hasta ahora, Telemundo no ha anunciado una fecha exacta de estreno para ‘Operación Triunfo Estados Unidos’, pero sí confirmó que llegará en julio de 2026.

Natalia Téllez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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