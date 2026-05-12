“Usada para mi proceso de clonación”: el mensaje de Paris Jackson que revive las teorías sobre su nacimiento

Paris Jackson sorprendió este Día de las Madres con una publicación dedicada a Debbie Rowe, su mamá, acompañada de un mensaje que rápidamente se volvió viral por su peculiar sentido del humor. La cantante y modelo compartió varias fotografías junto a Rowe y escribió: “Feliz Día de las Madres a la mujer que utilizaron como mi plantilla durante el proceso de clonación”, haciendo referencia al enorme dilema colectivo acerca del poco parecido que tiene con Michael Jackson.

Instagram Stories: Paris Jackson.

Michael Jackson siempre expresó públicamente su deseo de convertirse en padre. Tras su matrimonio con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, el cantante se divorció en 1996 y, pocos meses después, sorprendió al mundo al casarse con Debbie Rowe, una entonces desconocida asistente dermatológica que trabajaba en la clínica donde el artista recibía tratamientos médicos.

La boda generó titulares inmediatos porque Debbie ya tenía seis meses de embarazo. El 13 de febrero de 1997 nació Prince Michael Jackson y, un año después, llegó Paris Jackson. Sin embargo, tras el nacimiento de sus dos hijos, Michael y Debbie decidieron divorciarse y el cantante obtuvo la custodia total de los niños, mientras Rowe renunciaba inicialmente a varios derechos parentales.

Paris Jackson - Instagram

Con el paso de los años, Debbie Rowe ofreció entrevistas donde habló sobre la relación y el acuerdo que mantuvo con Michael Jackson. En algunas declaraciones aseguró que el cantante la veía más como “un molde” o una figura destinada a ayudarlo a cumplir su sueño de ser padre, además de confirmar que los hijos fueron concebidos mediante inseminación artificial.

A pesar de las polémicas y años de distanciamiento, Paris y Debbie reconstruyeron su relación con el tiempo. En la actualidad, ambas suelen compartir momentos juntas y han demostrado mantener un vínculo mucho más cercano, especialmente después de que Rowe enfrentara problemas de salud en años recientes.