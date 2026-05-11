Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Pedro Pascal sorprende con su inusual reflexión sobre su soltería y la idea de no tener hijos

Pedro Pascal suele ser demasiado reservado con su personal; sin embargo, el actor de 51 años ha compartido su visión de la soltería y su paternidad.

Mayo 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
Las reflexiones de Pedro Pascal sobre su soltería y paternidad

Las reflexiones de Pedro Pascal sobre su soltería y paternidad

Getty Images

Pedro Pascal se ha consolidado como una de las grandes estrellas de Hollywood, gracias a su talento, carisma y presencia en producciones de alto perfil, el actor ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo y se ha convertido en uno de los intérpretes más exitosos y rentables de la industria.

Tras su participación en Juego de Tronos, The Last of Us, The Materialist y la serie The Mandalorian, Pascal está por estrenar la película The Mandalorian & Grogu, y aunque está muy emocionado por este proyecto, los fans no dejan de preguntar por su vida personal.

Te podría interesar: Pedro Pascal visita la CDMX y luce playera de la Selección Mexicana de Futbol

Las reflexiones de Pedro Pascal sobre su soltería y paternidad

Fue durante una entrevista con Esquire España donde Pedro habló con sarcasmo sobre su soltería, y con cierta alegría por no tener hijos en un mundo donde la problemática ambiental es cada vez más peligrosa.

Como sigo soltero y sin hijos, me puedo permitir el lujo de beber agua de una botella de plástico sin sentirme horrible, ¿verdad?”, confesaba el actor entre risas.

A pesar de revelar que prefiere no tener hijos, Pascal aseguró ser un tío muy cariñoso, y que no podría ver el mundo igual sin la existencia de sus sobrinos.

Mi contribución, además de los pequeños y necesarios gestos del día a día, es no tener hijos”, fueron las reveladoras palabras del actor.

Y continuó: “No estoy de acuerdo con aplicar medidas que controlen la natalidad porque tener un hijo es una necesidad muy emocional, así que entiendo perfectamente a los padres porque, además, yo soy el tío Pedro. Tengo diez sobrinos y te aseguro que sin ellos no podría vivir. Si hacemos bien las cosas, es positivo que la gente siga teniendo familias”.

Pedro Pascal y su inmenso cariño a Grogu (Baby Yoda)

El próximo 22 de mayo, se estrena The Mandalorian & Grogu, una película que relata la evolución de la relación del caza recompensas, interpretado por Pascal, y el adorable baby Yoda, y el actor no puede evitar emocionarse al hablar del pequeño Grogu.

Grogu es un verdadero compañero desde el comienzo y Din Djarin (el mandaloriano) desarrolla un instinto paternal cuando encuentra a este pequeño, pero a la vez es consciente de que tiene mucho más poder que él”, explicó este viernes el actor chileno en una rueda de prensa virtual.

Pedro también habló sobre el futuro de su personaje, Din Djarin, y dejó claro que aún no piensa despedirse de él y espera seguir interpretándolo durante mucho tiempo.

Estoy completamente agradecido. Es la relación creativa más larga que he tenido, es el personaje que he interpretado durante más tiempo. Con suerte, podré seguir interpretándolo todo el tiempo que mi cuerpo, o tantos cuerpos como pongamos en el traje, pueda soportarlo”, comentó Pascal.

Puede interesarte:

Puede interesarte:

Black Mirror
Entretenimiento
¿Por qué todos hablan de Black Mirror y la huelga de actores en Hollywood?
Julio 17, 2023
 · 
Alejandro Ayala
hielga hollywood explicada
Entretenimiento
De qué se trata la huelga de actores que ‘paralizará’ Hollywood
Julio 14, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena

Pedro Pascal
Melisa Velázquez
Relacionadas
Jermaine Jackson dedica emotivo mensaje a su hijo Jaafar: “Pensé que estaba viendo a mi hermano”
Entretenimiento
Jermaine Jackson dedica emotivo mensaje a su hijo Jaafar: “Pensé que estaba viendo a mi hermano”
Mayo 11, 2026
 · 
Tania Franco
kylie-jenner-stormi.jpeg
Entretenimiento
Stormi debuta como modelo en la firma creada por su madre Kylie Jenner
Mayo 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Guillermo del Toro cuenta la terrible experiencia de trabajar con Harvey y Bob Weinstein
Entretenimiento
Guillermo del Toro revela el “infierno” que vivió por culpa de los Weinstein en su debut en Hollywood
Mayo 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
el-diario-de-la-princesa-3.jpeg
Entretenimiento
Qué sabemos de El Diario de la Princesa 3
Mayo 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Diego Boneta confiesa el éxito de su relación con Renata Notni
Entretenimiento
Diego Boneta habla de su ruptura con Renata Notni: “Yo no juego esos juegos.”
El actor mexicano rompió el silencio sobre el final de su relación de cinco años, respondió cuestionamientos acerca de si se han bloqueado de redes o whatsapp.
Mayo 09, 2026
 · 
Tania Franco
Hannah Montana
Entretenimiento
Miley Cyrus será homenajeada con una estrella en el paseo de la Fama de Hollywood
La cantante y actriz será reconocida en una ceremonia programada para el próximo 22 de mayo de 2026 sobre Hollywood Bulevard, en Los Ángeles
Mayo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ellos son los hijos de Lupita D'Alessio ¿a qué se dedican actualmente.jpg
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Lupita D’Alessio ¿a qué se dedican actualmente?
Lupita D’Alessio tiene tres hijos, conócelos aquí
Marzo 07, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
natalia-lafourcade.jpeg
Entretenimiento
Natalia Lafourcade presenta a su hijo por primera vez
La cantante mexicana sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su primer hijo a través de una emotiva publicación en redes sociales
Mayo 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez