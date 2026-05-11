Pedro Pascal sorprende con su inusual reflexión sobre su soltería y la idea de no tener hijos

Pedro Pascal se ha consolidado como una de las grandes estrellas de Hollywood, gracias a su talento, carisma y presencia en producciones de alto perfil, el actor ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo y se ha convertido en uno de los intérpretes más exitosos y rentables de la industria.

Tras su participación en Juego de Tronos, The Last of Us, The Materialist y la serie The Mandalorian, Pascal está por estrenar la película The Mandalorian & Grogu, y aunque está muy emocionado por este proyecto, los fans no dejan de preguntar por su vida personal.

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Las reflexiones de Pedro Pascal sobre su soltería y paternidad

Fue durante una entrevista con Esquire España donde Pedro habló con sarcasmo sobre su soltería, y con cierta alegría por no tener hijos en un mundo donde la problemática ambiental es cada vez más peligrosa.

“Como sigo soltero y sin hijos, me puedo permitir el lujo de beber agua de una botella de plástico sin sentirme horrible, ¿verdad?”, confesaba el actor entre risas.

A pesar de revelar que prefiere no tener hijos, Pascal aseguró ser un tío muy cariñoso, y que no podría ver el mundo igual sin la existencia de sus sobrinos.

“Mi contribución, además de los pequeños y necesarios gestos del día a día, es no tener hijos”, fueron las reveladoras palabras del actor.

Y continuó: “No estoy de acuerdo con aplicar medidas que controlen la natalidad porque tener un hijo es una necesidad muy emocional, así que entiendo perfectamente a los padres porque, además, yo soy el tío Pedro. Tengo diez sobrinos y te aseguro que sin ellos no podría vivir. Si hacemos bien las cosas, es positivo que la gente siga teniendo familias”.

Pedro Pascal y su inmenso cariño a Grogu (Baby Yoda)

El próximo 22 de mayo, se estrena The Mandalorian & Grogu, una película que relata la evolución de la relación del caza recompensas, interpretado por Pascal, y el adorable baby Yoda, y el actor no puede evitar emocionarse al hablar del pequeño Grogu.

“Grogu es un verdadero compañero desde el comienzo y Din Djarin (el mandaloriano) desarrolla un instinto paternal cuando encuentra a este pequeño, pero a la vez es consciente de que tiene mucho más poder que él”, explicó este viernes el actor chileno en una rueda de prensa virtual.

Pedro también habló sobre el futuro de su personaje, Din Djarin, y dejó claro que aún no piensa despedirse de él y espera seguir interpretándolo durante mucho tiempo.

“Estoy completamente agradecido. Es la relación creativa más larga que he tenido, es el personaje que he interpretado durante más tiempo. Con suerte, podré seguir interpretándolo todo el tiempo que mi cuerpo, o tantos cuerpos como pongamos en el traje, pueda soportarlo”, comentó Pascal.