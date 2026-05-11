Guillermo del Toro revela el “infierno” que vivió por culpa de los Weinstein en su debut en Hollywood

Fue en 1997 cuando Guillermo del Toro hizo su gran debut en Hollywood con la película de terror ‘Mimic’; sin embargo, este logro profesional fue un tanto agridulce, pues recientemente ha recordado lo difícil que fue trabajar con los hermanos Weinstein.

El director mexicano reveló cómo Harvey y Bob Weinstein hicieron de su vida un infierno durante la filmación de la película, una experiencia devastadora que marcó un antes y un después en su vida profesional.

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Guillermo del Toro cuenta la terrible experiencia de trabajar con Harvey y Bob Weinstein

Durante una entrevista con el periodico The Guardian, Guillermo de 61 años compartió la mala experiencia que tuvo en su debut en Hollywood, trabajando con los hermanos Weinstein y cómo casi lo destruyen.

“Los Weinstein casi me destruyen. Estuve a punto de ser imposible de financiar y de que me contrataran. Pero habría dado la vida por Mimic. Siempre me he propuesto no hacer nunca una película que no me apasione. Me han ofrecido muchos trabajos por encargo y los he rechazado”, declaró textualmente Del Toro al medio británico.

Esta confesión se produjo tras recibir el prestigioso Fellowship del British Film Institute (BFI) en Londres, un reconocimiento que contrasta con sus duros comienzos hace ya casi 29 años.

El debut de Guillermo del Toro en Hollywood con Mimic

La película con la que debutó Del Toro en Hollywood fue Mimic, una película de terror y ciencia ficción que contó con la producción de Dimension Films, una división de Miaramax, que estaba bajo el control de los hermanos Weinstein.

Su estrenó se llevó a cabo el 22 de agosto de 1997 y estuvo protagonizada por Mira Sorvino, Jeremy Northam, Josh Brolin, Giancarlo Giannini, Charles S. Dutton, F. Murray Abraham, Norman Reedus y Doug Jones.

La cinta recaudó sólo 25.5 millones de dólares en taquilla mundial frente a los 30 millones de inversión total, recibiendo críticas mixtas sobre el guión y la cinematografía; sin embargo, Guillermo ha argumentado que no fue del todo su visión.

La película enfrentó constantes interferencias de los productores, sobre todo de Harvey Weinstein, que irrumpía en el set exigiendo cambios para hacerla “más aterradora”, incluso con amenazas de despedir a Del Toro. Solo la intervención de Mira Sorvino (recién ganadora del Oscar) y el apoyo de Quentin Tarantino evitaron su reemplazo.

El acoso de Weinstein a Guillermo duró tan solo 72 días, pero fue suficiente para comparar la experiencia con el secuestro de su padre, que ya de por sí había sido bastante aterrador y demoledor para el cineasta mexicano.

Hoy en día, Guillermo del Toro se ha consolidado como uno de los cineastas más respetados en Hollywood, y se ha dado el lujo de rechazar proyectos de renombre como X-Men, Los 4 Fantásticos o Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, pues más allá de las grandes producciones, el director busca compartir su arte.