Lucero se sincera sobre la maternidad: “Mis hijos son mi vida entera”

Después de más de cuatro décadas de trayectoria artística, Lucero sigue conquistando al público no solo por su carrera en la música y la televisión, sino también por la cercana relación que mantiene con sus hijos. La cantante compartió un emotivo mensaje por el Día de las Madres donde confesó que la maternidad la convirtió en “la mejor versión” de sí misma y aseguró que sus hijos son “su vida entera”.

Cada día que paso a su lado me doy cuenta que este regalo de ser madre es una hazaña brutal. Lucero

Lucero se casó con Manuel Mijares en 1997 y años después formaron una de las familias más queridas del espectáculo mexicano. La actriz se convirtió en mamá por primera vez a los 32 años con el nacimiento de José Manuel, mientras que a los 35 recibió a Lucerito Mijares.

Mis hijos amados que desde que los supe en mí, son mi vida entera. Gracias al cielo por ser mamá. Lucero

Actualmente, José Manuel mantiene un perfil mucho más privado y enfocado en sus estudios, mientras que Lucerito ha seguido los pasos artísticos de sus padres, consolidándose como cantante y figura televisiva gracias a proyectos como Juego de Voces.