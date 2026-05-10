Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Diego Boneta habla de su ruptura con Renata Notni: “Yo no juego esos juegos.”

El actor mexicano rompió el silencio sobre el final de su relación de cinco años, respondió cuestionamientos acerca de si se han bloqueado de redes o whatsapp.

Mayo 09, 2026 • 
Tania Franco
Diego Boneta confiesa el éxito de su relación con Renata Notni

Instagram.

Diego Boneta habló por primera vez sobre cómo está viviendo su proceso personal tras su separación de Renata Notni. Fue durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México donde el actor compartió su sentir después de terminar una relación de cinco años.

Claro que hay altas y hay bajas, pues al final del cuenta soy como cualquier otra persona. Pero la verdad es que estoy muy tranquilo porque, fue una decisión que vino desde el respeto, desde el amor, con mucho cariño.
Diego Boneta
diego-boneta-renata-notni-1200x675.jpg

Diego Boneta y Renata Notni

INSTAGRAM

Boneta también aseguró que ambos decidieron cerrar esta etapa en buenos términos y deseándose lo mejor mutuamente. “Toca seguir con nuestras vidas. Yo creo que precisamente, por lo menos por mi lado, después de estar con alguien tanto tiempo, quieres poder dejar las cosas bien, ¿no? Y yo creo que ambos estamos en ese mismo plan”.

Además, el actor dejó claro que la comunicación entre ambos no terminó de forma conflictiva. Cuando fue cuestionado sobre si se habían eliminado de redes sociales o WhatsApp, respondió entre risas:

No, yo no juego esos juegos.
Diego Boneta

Aunque la historia de amor entre Diego Boneta y Renata Notni llegó a su fin, las declaraciones del actor dejaron ver que ambos buscan cerrar este capítulo desde la madurez, el respeto y el cariño que construyeron durante cinco años juntos.

Diego Boneta Renata Notni
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
karla-diaz-bodajpeg
Entretenimiento
Así fue la boda religiosa de Karla Díaz y Daniel Dayz
Mayo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
rihanna-tatuaje-hijos.jpg
Entretenimiento
Rihanna causa polémica por tatuarse un dibujo de sus hijos
Mayo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Belinda
Entretenimiento
La FIFA revela el lineup musical para inaugurar el Mundial 2026 en el Estadio Banorte
Mayo 08, 2026
 · 
Tania Franco
Prince Jackson revela el emotivo impacto que tuvo ver a Jaafar Jackson como Michael Jackson
Entretenimiento
Prince Jackson revela el emotivo impacto que tuvo ver a Jaafar Jackson como Michael Jackson
Mayo 08, 2026
 · 
Tania Franco
Vadhir Derbez debuta como cantante
Entretenimiento
Vadhir Derbez rompe el silencio sobre la denuncia en su contra
El actor y cantante se pronunció luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra por presunto abuso sexual presentada por una modelo estadounidense de 19 años ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México
Mayo 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
rosalia-nuevo-look.jpeg
Entretenimiento
Rosalía presume nuevo look en las calles de Sevilla
La cantante española volvió a sorprender a sus seguidores tras aparecer con un radical cambio de imagen que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales
Mayo 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quién es Maddie Simpson? La mujer que conquistó el corazón de Jaafar Jackson
Entretenimiento
¿Quién es Maddie Simpson? La mujer que conquistó el corazón de Jaafar Jackson
De un romance adolescente a un compromiso sólido, así ha evolucionado la relación del protagonista de la película de Michael Jackson y la cantante Maddie Simpson
Mayo 02, 2026
 · 
Tania Franco
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco