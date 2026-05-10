Diego Boneta habla de su ruptura con Renata Notni: “Yo no juego esos juegos.”

Diego Boneta habló por primera vez sobre cómo está viviendo su proceso personal tras su separación de Renata Notni. Fue durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México donde el actor compartió su sentir después de terminar una relación de cinco años.

Claro que hay altas y hay bajas, pues al final del cuenta soy como cualquier otra persona. Pero la verdad es que estoy muy tranquilo porque, fue una decisión que vino desde el respeto, desde el amor, con mucho cariño. Diego Boneta

Diego Boneta y Renata Notni INSTAGRAM

Boneta también aseguró que ambos decidieron cerrar esta etapa en buenos términos y deseándose lo mejor mutuamente. “Toca seguir con nuestras vidas. Yo creo que precisamente, por lo menos por mi lado, después de estar con alguien tanto tiempo, quieres poder dejar las cosas bien, ¿no? Y yo creo que ambos estamos en ese mismo plan”.

Además, el actor dejó claro que la comunicación entre ambos no terminó de forma conflictiva. Cuando fue cuestionado sobre si se habían eliminado de redes sociales o WhatsApp, respondió entre risas:

No, yo no juego esos juegos. Diego Boneta

Aunque la historia de amor entre Diego Boneta y Renata Notni llegó a su fin, las declaraciones del actor dejaron ver que ambos buscan cerrar este capítulo desde la madurez, el respeto y el cariño que construyeron durante cinco años juntos.