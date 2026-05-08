Rosalía presume nuevo look en las calles de Sevilla

La intérprete de “Motomami”, dejó atrás su característica melena larga para apostar por un corte más corto, fresco y natura en plena gira mundial “Lux Tour 2026".

De acuerdo con especialistas de moda, Rosalía estrenó un corte tipo “long bob” o “lob”, una melena a la altura de los hombros que resaltó sus rizos naturales y marcó una nueva etapa estética en su carrera.

La cantante fue fotografiada mientras paseaba por Sevilla acompañada de su hermana Pilar y parte de su equipo.

La revista Vogue señaló que este nuevo estilo fue realizado por el reconocido estilista británico Larry King y representa una imagen más relajada y veraniega para la artista.

El nuevo look de la cantante llega justo después de concluir la etapa europea de su gira, con la que ha recorrido importantes ciudades de Europa y América. Según diversos reportes, Rosalía eligió Sevilla para tomarse un breve descanso antes de continuar con sus presentaciones en Norteamérica.

Además de su nuevo corte de cabello, Rosalía llamó la atención por su atuendo durante su paseo por la capital andaluza. La famosa combinó una camiseta blanca con falda satinada, medias de colores y accesorios negros, apostando por una estética dosmilera.