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Charles Leclerc presume su nuevo yate junto a su esposa Alexandra

El piloto monegasco de la Fórmula 1, volvió a acaparar la atención fuera de las pistas luego de presumir su nueva adquisición de lujo junto a su pareja

Mayo 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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En redes sociales se difundieron imágenes y videos de la pareja disfrutando de la embarcación durante el fin de semana del Gran Premio de Miami 2026.

El nuevo yate de Leclerc es un modelo Riva 82' Diva, una embarcación de lujo valuada en aproximadamente 8 millones de euros. El diseño italiano destaca por sus acabados exclusivos, cinco suites privadas y capacidad para navegar a gran velocidad en mar abierto.

Las fotos muestran al piloto de la escudería Ferrari acompañado de Alexandra Saint Mleux y su perrito Leo mientras recibían oficialmente la embarcación, la cual, había tardado cerca de tres años en ser construida.

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El nuevo yate refuerza el gusto de Leclerc por las embarcaciones de lujo y por la marca italiana Riva, ya que anteriormente se había reportado que el corredor posee otros modelos de la firma, entre ellos un Riva 66 Ribelle y la embarcación Dolceriva “Monza”, adquirida tras una de sus victorias más importantes en Italia.

En redes sociales, fans de la Fórmula 1 reaccionaron al lujoso estilo de vida del piloto, quien actualmente es considerado una de las figuras más mediáticas del campeonato.

Mientras continúa su participación en la temporada 2026 de la Formula 1, Charles también consolida su imagen como uno de los deportistas más influyentes fuera de las pistas.

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Charles Leclerc Alexandra Saint Mleux
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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