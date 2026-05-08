El actor de de “Buena Suerte Charlie”, anuncia que será papá por primera vez

Bradley Steven Perry, recordado por interpretar a Gabe Duncan en la exitosa serie de Disney Channel: “Buena Suerte Charlie”, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en papá por primera vez.

Nuestro papel soñado. Bradley Steven Perry

El actor compartió la noticia junto a su esposa, Natasha Bure, con una serie de fotografías donde ambos aparecen celebrando el embarazo y mostrando el crecimiento de la familia. La pareja se casó en septiembre de 2025 en una ceremonia realizada en Malibu y desde entonces han compartido algunos momentos de su vida juntos en redes sociales.

Felicitaciones de las celebridades

Entre los más de seis mil comentarios destacaron los del actor Taylor Lautner, mejor conocido por su papel en la saga de ‘Crepúsculo’, como el hombre lobo que conquistó los corazones de todas.

¡La noticia que todos estábamos esperando! Estoy gritando, llorando, vomitando por todos lados. ¡Bebé Perry! Lo lograron mamá y papá. Taylor Lautner

Además de otras celebridades e influencers que dejaron sus felicitaciones, la noticia emocionó especialmente a los fans que crecieron viendo a Bradley en Disney Channel, donde se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión juvenil transmitida entre 2010 y 2014.

Hasta ahora, la pareja no ha revelado detalles sobre el sexo del bebé ni la fecha exacta del nacimiento, pero el anuncio rápidamente generó miles de reacciones y felicitaciones por parte de seguidores y amigos cercanos.