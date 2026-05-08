Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

El actor de de “Buena Suerte Charlie”, anuncia que será papá por primera vez

El actor de Disney Channel y su esposa Natasha Bure compartieron la noticia de su primer bebé meses después de su boda en Malibu. Te contamos qué famosos los felicitaron públicamente.

Mayo 08, 2026 • 
Tania Franco
El actor de de “Buena Suerte Charlie”, anuncia que será papá por primera vez

Instagram: Bradley Steven Perry.

Bradley Steven Perry, recordado por interpretar a Gabe Duncan en la exitosa serie de Disney Channel: “Buena Suerte Charlie”, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en papá por primera vez.

Nuestro papel soñado.
Bradley Steven Perry

El actor compartió la noticia junto a su esposa, Natasha Bure, con una serie de fotografías donde ambos aparecen celebrando el embarazo y mostrando el crecimiento de la familia. La pareja se casó en septiembre de 2025 en una ceremonia realizada en Malibu y desde entonces han compartido algunos momentos de su vida juntos en redes sociales.

Felicitaciones de las celebridades

Entre los más de seis mil comentarios destacaron los del actor Taylor Lautner, mejor conocido por su papel en la saga de ‘Crepúsculo’, como el hombre lobo que conquistó los corazones de todas.

¡La noticia que todos estábamos esperando! Estoy gritando, llorando, vomitando por todos lados. ¡Bebé Perry! Lo lograron mamá y papá.
Taylor Lautner

Además de otras celebridades e influencers que dejaron sus felicitaciones, la noticia emocionó especialmente a los fans que crecieron viendo a Bradley en Disney Channel, donde se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión juvenil transmitida entre 2010 y 2014.

Hasta ahora, la pareja no ha revelado detalles sobre el sexo del bebé ni la fecha exacta del nacimiento, pero el anuncio rápidamente generó miles de reacciones y felicitaciones por parte de seguidores y amigos cercanos.

bebé de famosos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Q'orianka Kilcher demanda a James Cameron por usar su rostro en Avatar sin su consentimiento
Entretenimiento
Actriz de ‘Yellowstone’ acusa a James Cameron de usar su rostro para crear personajes de ‘Avatar’ sin su consentimiento
Mayo 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
colate-habla-de-su-guerra-con-paulina-rubio-por-su-hijo.jpg
Entretenimiento
Paulina Rubio rompe el silencio tras acusaciones sobre su hijo
Mayo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Hannah Montana
Entretenimiento
Miley Cyrus será homenajeada con una estrella en el paseo de la Fama de Hollywood
Mayo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El día en que One Direction y Justin Bieber lanzaron álbum el mismo día, ¿Cuál fue más popular?
Entretenimiento
El día en que One Direction y Justin Bieber lanzaron álbum el mismo día, ¿Cuál fue más popular?
Mayo 07, 2026
 · 
Tania Franco
Bruno Mars sorprende al cantar Nirvana en vivo y el momento se vuelve viral
Entretenimiento
¡Bruno Mars sorprende con canción español! La versión en español de su éxito “Risk It All”
El cantante lanzó “Lo Arriesgo Todo”, edición especial en español de una de las canciones más famosas de The Romantic, su nuevo álbum inspirado en sonidos latinos.
Mayo 07, 2026
 · 
Tania Franco
La filosofía fitness de Jacob Elordi
Entretenimiento
La filosofía fitness de Jacob Elordi que lo mantiene fuerte sin ser esclavo del espejo
Más que una cara bonita y cuerpo musculoso, Jacob Elordi busca una forma de entrenamiento que le permita sentirse saludable.
Mayo 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
william mebarak
Entretenimiento
Qué le pasó al papá de Shakira y por qué lo hospitalizaron
La salud de William Mebarak, padre de la cantante colombiana volvió a generar preocupación entre los seguidores de la artista luego de que trascendiera que fue hospitalizado de emergencia en Barranquilla, Colombia
Mayo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco