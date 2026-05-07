Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

BTS reúne a más de 50 mil fans en el Zócalo de la CDMX tras aparecer en Palacio Nacional

La agrupación surcoreana desató la euforia en el corazón de la Ciudad de México al saludar a su ARMY desde uno de los balcones de Palacio Nacional antes de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Mayo 06, 2026 • 
Tania Franco
BTS reúne a más de 50 mil ARMY en el Zócalo de la CDMX tras aparecer en Palacio Nacional

Getty Images - Claudia Sheinbaum

BTS volvió a demostrar el impacto global de su fandom al reunir a más de 50 mil integrantes de ARMY en el Zócalo de la Ciudad de México, donde la agrupación apareció desde uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a sus seguidores mexicanos.

La visita ocurrió previo a los conciertos que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ofrecerán en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial Arirang World Tour 2026. Desde horas antes, miles de fans comenzaron a llenar el Centro Histórico con pancartas, lightsticks y canciones del grupo, esperando ver aunque fuera por unos minutos a los artistas surcoreanos.

BTS reúne a más de 50 mil ARMY en el Zócalo de la CDMX tras aparecer en Palacio Nacional

Anadolu/Anadolu via Getty Images

El momento se volvió viral cuando los integrantes de BTS salieron al balcón acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum y saludaron en español a la multitud, provocando gritos y lágrimas. De acuerdo con distintos reportes, el encuentro entre BTS y ARMY en el Zócalo duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para convertir la Plaza de la Constitución en uno de los puntos más comentados del día.

K-pop BTS
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Zac Efron y la emotiva llamada de Michael Jackson que cambió su vida: “Los sueños sí se hacen realidad”
Entretenimiento
Zac Efron y la emotiva llamada de Michael Jackson que cambió su vida: “Los sueños sí se hacen realidad”
Mayo 06, 2026
 · 
Tania Franco
georgina-rodriguez.jpeg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez llevó un rosario de 7 millones de euros a la Met Gala 2026
Mayo 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Jaafar Jackson visitó a Bubbles? Michael Joseph Jackson Jr. desmiente la foto viral de su primo
Entretenimiento
¿Jaafar Jackson visitó a Bubbles? Michael Joseph Jackson Jr. desmiente la foto viral de su primo
Mayo 05, 2026
 · 
Tania Franco
timothée chalamet.jpg
Entretenimiento
La razón por la que Timothée Chalamet no asiste a la Met Gala 2026
Mayo 05, 2026
 · 
Tania Franco
blake-lively-justin-baldoni--1200x675.jpg
Entretenimiento
Blake Lively y Justin Baldoni ponen fin a su disputa legal
Los actores alcanzaron un acuerdo extrajudicial que pone fin a la batalla que mantenían desde 2024, derivada de su colaboración en la película It Ends With Us.
Mayo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
El diablo viste a la moda 2
Entretenimiento
¿Qué pasó con Miranda Priestly? Las críticas que está recibiendo El Diablo Viste a la Moda 2
¿Es falta de carácter? El evidente cambio del personaje interpretado por Meryl Streep como editora en jefe de la revista Runway ha causado diversas críticas.
Mayo 03, 2026
 · 
Tania Franco
cameron-diaz-esposo-tercer-hijo.jpeg
Entretenimiento
Cameron Diaz anuncia el nacimiento de su tercer hijo a los 53 años
La actriz estadounidense sorprendió al anunciar la llegada de su tercer hijo junto a su esposo, el músico Benji Madden
Mayo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez