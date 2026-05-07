BTS reúne a más de 50 mil fans en el Zócalo de la CDMX tras aparecer en Palacio Nacional

BTS volvió a demostrar el impacto global de su fandom al reunir a más de 50 mil integrantes de ARMY en el Zócalo de la Ciudad de México, donde la agrupación apareció desde uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a sus seguidores mexicanos.

La visita ocurrió previo a los conciertos que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ofrecerán en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial Arirang World Tour 2026. Desde horas antes, miles de fans comenzaron a llenar el Centro Histórico con pancartas, lightsticks y canciones del grupo, esperando ver aunque fuera por unos minutos a los artistas surcoreanos.

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El momento se volvió viral cuando los integrantes de BTS salieron al balcón acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum y saludaron en español a la multitud, provocando gritos y lágrimas. De acuerdo con distintos reportes, el encuentro entre BTS y ARMY en el Zócalo duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para convertir la Plaza de la Constitución en uno de los puntos más comentados del día.