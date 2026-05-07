BTS reúne a más de 50 mil fans en el Zócalo de la CDMX tras aparecer en Palacio Nacional
La agrupación surcoreana desató la euforia en el corazón de la Ciudad de México al saludar a su ARMY desde uno de los balcones de Palacio Nacional antes de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.
BTS volvió a demostrar el impacto global de su fandom al reunir a más de 50 mil integrantes de ARMY en el Zócalo de la Ciudad de México, donde la agrupación apareció desde uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a sus seguidores mexicanos.
La visita ocurrió previo a los conciertos que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ofrecerán en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial Arirang World Tour 2026. Desde horas antes, miles de fans comenzaron a llenar el Centro Histórico con pancartas, lightsticks y canciones del grupo, esperando ver aunque fuera por unos minutos a los artistas surcoreanos.
El momento se volvió viral cuando los integrantes de BTS salieron al balcón acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum y saludaron en español a la multitud, provocando gritos y lágrimas. De acuerdo con distintos reportes, el encuentro entre BTS y ARMY en el Zócalo duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para convertir la Plaza de la Constitución en uno de los puntos más comentados del día.