¿Evolución o decepción? El vestido de Anne Hathaway en “El diablo viste a la moda 2" que dividió internet

El regreso de Anne Hathaway como Andy Sachs en “El diablo viste a la moda 2" ya está dando de qué hablar, pero no precisamente por la nostalgia. Uno de los momentos más esperados de la nueva película es el “makeover” de la protagonista, donde Nigel la estiliza con nueva ropa y peinado, algo que en la primera entrega nos dio una de las líneas más icónicas.

¿A la altura de las botas Chanel?

Para esta esperada escena, Andy Sachs recibe una invitación a la exclusiva casa de verano de Miranda Priestly, un momento clave en su integración al universo de Runway. En la película, Andy y Nigel salen en busca del outfit perfecto para la ocasión: mientras él apuesta por tonos oscuros, siluetas minimalistas y piezas sofisticadas, ella queda fascinada con un llamativo vestido multicolor, en una escena diseñada para generar expectativa entre los fans.

Aeon/GC Images

El look en cuestión pertenece a la diseñadora Gabriela Hearst y forma parte de su colección Primavera-Verano 2025. El vestido mosaico multicolor fue combinado con sandalias boho de plataforma de Chloé, un sombrero bucket y accesorios en capas.

Ahora, casi 20 años después, la secuela parece apostar por una reinterpretación más contemporánea del personaje. De acuerdo con distintos reportes de moda, la nueva diseñadora de vestuario, Molly Rogers, buscó reflejar una evolución más madura y moderna para Andy Sachs sin intentar replicar exactamente la esencia de la primera cinta.