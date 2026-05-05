¡Jaafar Jackson va a su primera Met Gala! Eligió su look inspirado en Michael Jackson

La Met Gala 2026 marcó un momento especial para Jaafar Jackson, quien hizo su debut en la alfombra más importante de la moda. En medio del buen recibimiento de su papel en el biopic de Michael Jackson, el actor compartió cómo vivió esta experiencia por primera vez.

Instagram: Ralph Lauren

No tenía nervios. Estaba en FaceTime con mi prometida para poder mostrarle mi look. Y bueno, obtuve su aprobación. Jaafar Jackson

Con la aprobación de su pareja de más de 10 años Maddie Simpson, para la ocasión, eligió un diseño de Polo Ralph Lauren, apostando por una estética clásica y atemporal. Su decisión no fue casual.

Instagram: Ralph Lauren

Quería optar por algo que siguiera dentro del universo de Michael, ya que con la película en camino todo sigue conectado a ese mundo. Además, tiene una sensación atemporal y simplemente se sintió correcto cuando me lo puse. Jaafar Jackson

El resultado fue un look elegante, sobrio y coherente con la narrativa que actualmente rodea su carrera, demostrando que su debut en la Met Gala no solo fue un momento de estilo, sino también de intención.

Instagram: Ralph Lauren

Con esta primera aparición, Jaafar Jackson dejó claro que su conexión con el legado de Michael Jackson también se refleja en la forma en la que construye su imagen pública.