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Loli Bahia brilla en la alfombra de la Met Gala sin Rosalía, ¿terminaron su romance?

Con un impecable esmoquin de Saint Laurent, la modelo Loli Bahia deslumbró en la Met Gala 2026, acaparando miradas en la alfombra roja, aunque sin la compañía de Rosalía.

Mayo 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
Loli Bahia debuta en la alfombra de la Met Gala 2026 sin Rosalía

Loli Bahia debuta en la alfombra de la Met Gala 2026 sin Rosalía

Getty Images

Con una carrera en ascenso, la modelo francesa Loli Bahia debutó en la Met Gala, el evento más exclusivo de la moda, acaparando miradas a su paso por la alfombra roja, con un estilismo impecable.

Sin embargo, también ha llamado la atención la ausencia de su novia, Rosalía, de quien no se separaba hasta ahora, lo que ha despertado dudas entre sus seguidores sobre un posible distanciamiento.

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Loli Bahia debuta en la alfombra de la Met Gala 2026 sin Rosalía

Con tan solo 23 años, la francesa Loli Bahia se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de la moda, y su relación con Rosalía ha elevado su perfil mediático y su paso por la Met Gala 2026 no ha pasado desapercibido.

Loli ya había asistido a la fiesta previa a la Met Gala, organizada por Jeff Bezos y Lauren Sánchez, con un look informal fiel a su estilo; y para la gran noche, tampoco siguió estrictamente el dress code “Fashion is Art”.

La modelo brilló con un traje setentero de solapas amplias y pantalones de campana, un diseño de Saint Laurent que acompañó con un beauty look con ondas suaves, ojos ahumados y labios nude, destacando solo unos pendientes XXL y uñas negras como guiño gótico.

Loli Bahia debuta en la alfombra de la Met Gala 2026 sin Rosalía

Loli Bahia debuta en la alfombra de la Met Gala 2026 sin Rosalía

Kevin Mazur/MG26/Kevin Mazur/Getty Images for The Met Museum/Vogue

¿Por qué no asistió Rosalía a la Met Gala 2026 junto a su novia Loli Bahia?

Rosalía ha brillado en la Met Gala en cuatro ocasiones, la última durante el año pasado, pero en esta edición ha tenido que declinar la invitación pese a la asistencia de su novia Loli, quien ha tenido que hacer su debut en solitario.

Aunque algunos especularon sobre problemas en el paraíso, la ausencia de la española se ha debido a que se encuentra de gira con su Lux Tour, que comenzó en marzo de este año, con fechas hasta septiembre.

Aunque no han confirmado oficialmente su relación, Rosalía y Loli Bahia han sido vistas juntas en varias ocasiones desde principios de año.

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