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Loli Bahia
Entretenimiento
Quién es y a qué se dedica Loli Bahía, la pareja de Rosalía
La española sorprendió en su último concierto en Ámsterdam de su tour mundial al correr hacia el público para abrazar a su novia, la modelo francesa con la que se rumorea que está saliendo desde el año pasado
Abril 24, 2026
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Diana Laura Sánchez