Rosalía confirma su romance al lucir una playera dedicada a su novia

La intérprete de Motomami fue vista recientemente usando una playera con la frase “I love my girlfriend” (amo a mi novia), un gesto que ha sido interpretado como la confirmación pública de su relación con la modelo francesa Loli Bahía.

Durante los últimos meses, Rosalía y Loli Bahía habían sido fotografiadas juntas en diversas ciudades, incluyendo Nueva York y París, donde fueron captadas caminando de la mano y asistiendo a eventos relacionados con la gira Lux Tour de la artista catalana. Además, durante uno de sus conciertos, Rosalía dedicó una interpretación a la modelo francesa, alimentando más los rumores de su relación sentimental.

Su historia de amor comenzó en el mundo de la moda, donde Rosalía ha mantenido presencia constante como embajadora de diversas firmas de lujo, mientras que Loli desarrolla una exitosa carrera como modelo.

Loli es una modelo que se ha consolidado como una de las figuras emergentes más importantes en la industria de la moda. Ha trabajado para prestigiosas firmas de lujo y ha desfilado para casas como Saint Laurent, además de protagonizar campañas editoriales y publicitarias para importantes marcas de moda.