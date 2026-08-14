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Selena Gomez y su mamá enfrentan una demanda por presunto fraude relacionado con su startup de salud mental

La demanda contra Selena Gómez fue presentada por cinco inversionistas de Wondermind, la empresa de salud mental que la actriz cofundó.

Agosto 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Selena Gomez y su mamá enfrentan una demanda por presunto fraude relacionado con su startup de salud mental

Selena Gomez y su mamá enfrentan una demanda por presunto fraude relacionado con su startup de salud mental

Getty Images

Selena Gomez y su mamá, Mandy Teefey, enfrentan una demanda por presunto fraude relacionada con Wondermind, la startup de salud mental que fundaron junto a Daniella Pierson y otros inversores.

Wondermind fue fundada en 2021 por Selena Gomez y Mandy Teefey como una plataforma enfocada en hacer accesible la conversación sobre salud mental; sin embargo, los inversionistas aseguran que la actriz, su madre, y Pierson, exejecutiva que dejó el proyecto en 2023, los engañaron sobre la situación real y el éxito de la empresa.

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¿Por qué acusan a Selena Gomez y Mandy Teefey de fraude?

De acuerdo con la revista Billboard, en la demanda que se presentó el 13 de agosto, los inversionistas aseguran que Wondermind fue lanzada con la intención de desarrollar contenido sobre salud mental a través de una revista, una aplicación y un podcast.

Los inversionistas aportaron 1.2 millones de dólares tras considerar que el proyecto tenía un alto potencial, pues una de las razones fue la promesa de que Selena Gomez tendría una participación activa en la empresa como directora de marketing y aprovecharía su influencia para impulsar la marca.

La demanda también sostiene que los inversionistas fueron atraídos con la promesa de que Wondermind podría alcanzar una valuación de hasta 4,000 millones de dólares, además de supuestas alianzas con JPMorgan y posibles colaboraciones con artistas como Drake, Elton John y Camila Cabello.

Sin embargo, los inversionistas expresaron su inconformidad tras un artículo de The Cut que reveló que la empresa enfrentaba serios problemas financieros.

Las alianzas no existían. Las iniciativas nunca se materializaron. La aplicación nunca se desarrolló. No había ninguna empresa legítima en marcha, mucho menos una lucrativa. Este artículo demostró no solo que la compañía estaba, y sigue estando, en una situación de calamidad financiera, también que las perspectivas financieras de la compañía eran una ficción”, indica la demanda.

¿Qué esperan los demandantes de Selena Gomez?

Los inversionistas aseguran que conocieron la crisis financiera de Wondermind a través de The Cut, pues presuntamente no habían sido informados sobre la situación. Tras enterarse, solicitaron recuperar su inversión y, según la demanda, Mandy Teefey se comprometió a devolver el dinero, pero los pagos nunca se concretaron.

Durante tres años, mientras la empresa se desmoronaba silenciosamente, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros habló con los inversores”, indica la demanda.

Fue así como los inversionistas demandaron a Selena Gomez, Mandy Teefey y Daniella Pierson por presunto fraude de valores, incumplimiento de contrato y otros cargos, con la intención de recuperar su inversión.

También solicitan una indemnización y el pago de sus honorarios legales, pero hasta ahora, Gomez y Wondermind no se han pronunciado sobre la demanda.

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