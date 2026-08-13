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Travis Barker rompe el silencio sobre el aborto de Kourtney Kardashian en 2021: “Mucha gente puede identificarse”

Kourtney Kardashian y Travis Barker decidieron hablar por primera vez sobre una dolorosa experiencia que vivieron en 2021: la pérdida de una bebé a la que iban a llamar Tulip.

Agosto 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
Travis Barker rompe el silencio sobre el aborto de Kourtney Kardashian en 2021

Travis Barker rompe el silencio sobre el aborto de Kourtney Kardashian en 2021

Getty Images

En 2022, Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron y formaron una familia reconstituida de nueve integrantes, y en noviembre de 2023 le dieron la bienvenida a su hijo en común, Rocky Thirteen; sin embargo, la pareja también vivió un episodio doloroso.

La pareja atravesó la pérdida de un bebé en 2021, cuando Kourtney sufrió un aborto espontáneo, un momento especialmente doloroso que ambos decidieron vivir en privado, pero que con el paso de los años han encontrado la fuerza para compartir públicamente.

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Travis Barker habla del aborto que sufrió Kourtney Kardashian en 2021

Durante una entrevista en el podcast de The New York Times, como parte de la promoción del documental sobre su vida, Travis Barker: Louder Than Fear, que se estrenará el 13 de agosto en Disney, y donde hablará abiertamente del aborto que sufrió su esposa en 2021, Travis explicó por qué decidieron compartir hasta ahora los detalles de este doloroso momento.

Barker explicó que tanto él como Kourtney estuvieron dispuestos a compartir su experiencia porque consideran que contarla puede ayudar a otras personas que hayan atravesado situaciones similares.

Cuando hay experiencias que pueden ayudar a otras personas o hacer que se sientan identificadas, creo que eso siempre es una señal para compartirlas. Ella siempre intenta hacer algo así”, explicó Barker. “Nuestro camino incluyó pérdidas gestacionales y varios intentos fallidos de FIV, hasta que finalmente logramos tener un bebé de manera natural. Siento que es una historia con la que muchas personas pueden identificarse”.

Cuando le preguntaron por qué no compartieron su experiencia en The Kardashians, Barker explicó que el estilo de entrevista de su documental les facilitó abrirse sobre ese momento de sus vidas.

La forma en que ocurre el documental es a través de una serie de entrevistas. Yo digo algo, y luego me dicen: ‘Bueno, cuéntame más sobre eso’”, dijo. Y así fue como surgió ese tema.”

La familia que han construido Kourtney Kardashian y Travis Barker

Kourtney y Travis lograron formar una familia reconstituida con nueve integrantes, luego de darle la bienvenida a su hijo Rocky Thirteen en noviembre de 2023, tras haber perdido a su bebé a quien habrían llamado Tulip.

Kourtney también es madre de Mason, de 16 años; Penelope, de 14; y Reign, de 11, fruto de su relación con Scott Disick, mientras que Travis es padre de Landon, de 22 años, y Alabama, de 20, junto a su exesposa Shanna Moakler.

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