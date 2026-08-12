Así recuerda Paris Jackson su emotivo discurso en el funeral de su papá, Michael Jackson

Paris Jackson tenía apenas 11 años cuando falleció su padre, Michael Jackson. Fue el 25 de junio de 2009 y, días después, su familia participó en un multitudinario homenaje público celebrado en el Staples Center de Los Ángeles.

Ahora, durante su conversación con Alex Cooper en Call Her Daddy, Paris recordó aquel instante en el que, rodeada de su familia y frente a millones de personas, decidió tomar el micrófono para despedirse públicamente de su papá.

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Paris Jackson recuerda por qué decidió hablar en el funeral de Michael Jackson

Según explicó, aquel discurso no estaba preparado. Todo ocurrió de manera espontánea cuando, estando sobre el escenario, surgió la pregunta de si alguno de los hijos de Michael quería decir unas palabras.

Estábamos en el escenario y todos miraron como diciendo: “¿Alguno de los niños va a decir algo?”. Nadie se movió, así que pensé: “Bueno, está bien, lo haré”. Y simplemente sucedió. Paris Jackson

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En aquel momento estaban junto a ella sus hermanos, Prince y Bigi Jackson. Paris percibió que alguien debía tomar la iniciativa y decidió hacerlo ella.

No he vuelto a ver ese momento para saber qué tan rápido sucedió realmente, pero para mí se sintió como si todo pasara muy lentamente. Paris Jackson

Más de 17 años después de la muerte de Michael Jackson, Paris reconoce que gran parte de su vida ha transcurrido frente a cámaras y micrófonos. Sin embargo, no existía un discurso preparado ni una intención de protagonizar el homenaje; simplemente sintió que alguien tenía que hablar y decidió hacerlo desde el corazón.