Tini Stoessel sorprende con la primera prueba de su vestido de novia para casarse con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya comenzaron con los preparativos de su boda, un enlace que ha generado gran expectativa entre sus respectivos fans y seguidores, pues tras anunciar su compromiso, la cantante ha revelado algunos detalles sobre su gran día, entre ellos, pistas sobre el vestido de novia que lucirá.

Tini ha realizado un viaje a París, donde realizó la prueba de su vestido de novia, el momento ha sido documentado por la propia cantante, y lo ha publicado en su perfil de Instagram para compartir el gran momento con sus fans.

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Tini Stoessel viaja a París para la prueba de su vestido de novia

Hace algunos días, Tini realizó un viaje París junto a su perrita Fifi y con algunos de sus amigos más cercanos; sin embargo, lo que parecía ser un viaje de ocio, terminó teniendo un significado muy especial para la cantante, pues tenía un propósito específico: realizarse la primera prueba de su vestido de novia.

“Un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, ha comentado.

En el video que ha compartido en sus redes sociales, Tini ha confesado sentirse muy emocionada por su próxima boda con Rodrigo de Paul, y aseguró que continuará revelando detalles del concepto del casamiento y del significado tan especial que tendrá para ella ese día.

La cantante mostró su llegada al taller de Ludovic de Saint Sernin, diseñador encargado de crear la pieza desde cero, y donde también mostró parte del proceso y creación del vestido, dando pistas sobre cómo será.

La llamada de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul desde París

Tras salir del atelier, Tini Stoessel llamó emocionada a su prometido, Rodrigo de Paul, para contarle cómo fue la primera prueba de su vestido, y le confesó que esperaba únicamente ver telas, pero terminó probándose el diseño y quedó sorprendida por la experiencia, aunque no pudo mostrarle detalles al futbolista.

Por otra parte, compartió el video de su prometida en sus historias de Instagram, dedicándole un emotivo mensaje: “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amo”.

Y en la publicación de Tini escribió: “Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz”.