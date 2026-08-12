Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Tini Stoessel sorprende con la primera prueba de su vestido de novia para casarse con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel ha viajado a París para su prueba de vestido de novia y comenzar con los últimos detalles de su gran día con Rodrigo de Paul.

Agosto 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Tini Stoessel sorprende con la primera prueba de su vestido de novia para casarse con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel sorprende con la primera prueba de su vestido de novia para casarse con Rodrigo de Paul

Getty Images

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya comenzaron con los preparativos de su boda, un enlace que ha generado gran expectativa entre sus respectivos fans y seguidores, pues tras anunciar su compromiso, la cantante ha revelado algunos detalles sobre su gran día, entre ellos, pistas sobre el vestido de novia que lucirá.

Tini ha realizado un viaje a París, donde realizó la prueba de su vestido de novia, el momento ha sido documentado por la propia cantante, y lo ha publicado en su perfil de Instagram para compartir el gran momento con sus fans.

Te podría interesar: La esperada boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tendría fecha, esto es lo que revelaron

Tini Stoessel viaja a París para la prueba de su vestido de novia

Hace algunos días, Tini realizó un viaje París junto a su perrita Fifi y con algunos de sus amigos más cercanos; sin embargo, lo que parecía ser un viaje de ocio, terminó teniendo un significado muy especial para la cantante, pues tenía un propósito específico: realizarse la primera prueba de su vestido de novia.

Un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, ha comentado.

En el video que ha compartido en sus redes sociales, Tini ha confesado sentirse muy emocionada por su próxima boda con Rodrigo de Paul, y aseguró que continuará revelando detalles del concepto del casamiento y del significado tan especial que tendrá para ella ese día.

La cantante mostró su llegada al taller de Ludovic de Saint Sernin, diseñador encargado de crear la pieza desde cero, y donde también mostró parte del proceso y creación del vestido, dando pistas sobre cómo será.

La llamada de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul desde París

Tras salir del atelier, Tini Stoessel llamó emocionada a su prometido, Rodrigo de Paul, para contarle cómo fue la primera prueba de su vestido, y le confesó que esperaba únicamente ver telas, pero terminó probándose el diseño y quedó sorprendida por la experiencia, aunque no pudo mostrarle detalles al futbolista.

Por otra parte, compartió el video de su prometida en sus historias de Instagram, dedicándole un emotivo mensaje: “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amo”.

Y en la publicación de Tini escribió: “Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz”.

Puede interesarte:

Puede interesarte:

Black Mirror
Entretenimiento
¿Por qué todos hablan de Black Mirror y la huelga de actores en Hollywood?
Julio 17, 2023
 · 
Alejandro Ayala
hielga hollywood explicada
Entretenimiento
De qué se trata la huelga de actores que ‘paralizará’ Hollywood
Julio 14, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena

Tini Stoessel Rodrigo de Paul
Melisa Velázquez
Relacionadas
loreto-peralta-1200x675.jpg
Entretenimiento
Loreto Peralta y Paco Amoroso son captados juntos en un restaurante de la CDMX y avivan rumores de romance
Agosto 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La hija de Camila Sodi y Diego Luna sorprende por como luce ahora
Entretenimiento
Camila Sodi celebra los 18 años de su hijo Jerónimo; ¿cuántos hijos tiene con Diego Luna y a qué se dedican?
Agosto 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
cristian-castro-unam
Entretenimiento
Cristian Castro presume pase reglamentado para entrar a la UNAM
Agosto 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Jenna Ortega no habla muy bien español
Entretenimiento
¿Quién es Jenna Ortega? La actriz que conquistó Hollywood con Merlina y estos exitosos proyectos
Agosto 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-stephanie-cayo.jpeg
Entretenimiento
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viven unas vacaciones de ensueño en Mallorca con los hijos del cantante
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo disfrutan de unos días de descanso en Mallorca, donde han compartido momentos familiares junto a los hijos del cantante.
Agosto 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
marichelo-puente-divorcio-caras.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Marichelo Puente rompe el silencio como nunca antes sobre su divorcio de Jorge D´Alessio
Tras 15 años de matrimonio, la actriz tomó una decisión que cambió su vida. Una elección a la que llegó tras una serie de traiciones dolorosas que, por respeto a sí misma, no pudo tolerar.
Agosto 05, 2026
 · 
Caleb Torres
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez