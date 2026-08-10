Ana de Armas estrena romance con Beto Montenegro

La actriz cubana Ana de Armas fue captada disfrutando de unas vacaciones junto al cantante venezolano Beto Montenegro, con quien protagonizó románticas escenas en playas, paseos en yate y cenas que parecen confirmar que ambos viven un nuevo romance.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a la protagonista de Blonde y al músico compartiendo abrazos, besos, selfies y caminatas de la mano durante una escapada a Formentera, España. Además de relajarse en la playa, la pareja fue vista disfrutando de un yate con amigos y de veladas románticas en algunos de los restaurantes más exclusivos de la isla.

Desde mediados de julio de 2026 comenzaron a circular rumores de que Ana de Armas y Beto Montenegro mantenían una relación sentimental. Ambos fueron vistos en varias ocasiones compartiendo conciertos, cafeterías y paseos por Madrid, aunque hasta ese momento no existían imágenes que confirmaran el romance.

¿Quién es Beto Montenegro, el nuevo novio de Ana de Armas?

Beto Montenegro de 37 años, es cantante y compositor y fundador de Rawayana, una de las bandas venezolanas más exitosas de los últimos años. Formado en Caracas en 2007, el grupo de ha caracterizado por fusionar reggae, rock, funk, pop y ritmos carabeños, consolidando una importante presencia en Latinoamérica y el mercado internacional.

En los últimos años, Rawayana ha ganado gran reconocimiento gracias a sus producciones musicales y a importantes premios internacionales, convirtiendo a Montenegro en una de las figuras más representativas de la música venezolana contemporánea.