¿Michael B. Jordan inicia un nuevo romance? El actor desata rumores con RAYE

Michael B. Jordan y RAYE han encendido las especulaciones después de ser captados juntos el pasado 7 de agosto en Six Flags Magic Mountain, California, donde disfrutaron de varias montañas rusas y fueron vistos muy cercanos durante su visita.

Las imágenes de ambos no tardaron en viralizarse. Sin embargo, la salida podría ser algo más que una reunión entre amigos: de acuerdo con la información compartida por Entertainment Tonight, una fuente aseguró que Michael y RAYE estaban, efectivamente, en una cita y que esta no sería la primera ocasión en la que pasan tiempo juntos.

Michael B. Jordan y RAYE fueron captados en una cita

Durante su visita al parque de diversiones, el actor, de 39 años, y la intérprete británica, de 28, fueron grabados mientras esperaban para subir a una de las atracciones. De acuerdo con los reportes, amigos y familiares de Michael también los acompañaron durante la salida.

Kevin Winter/Getty Images

La última relación pública del protagonista de Creed fue con Lori Harvey. Ambos comenzaron su romance en 2020, lo hicieron oficial públicamente a principios de 2021 y terminaron en 2022. Desde entonces, Michael B. Jordan no ha hecho pública otra relación formal, lo que hace especialmente llamativa su reciente aparición junto a RAYE.