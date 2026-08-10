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¿Michael B. Jordan inicia un nuevo romance? El actor desata rumores con RAYE

La estrella de Sinners y la cantante británica fueron vistos disfrutando de una cita en Six Flags; una fuente asegura que no sería la primera vez que salen juntos.

Agosto 10, 2026 • 
Tania Franco
¿Michael B. Jordan inicia un nuevo romance? El actor desata rumores con RAYE

Getty Images.

Michael B. Jordan y RAYE han encendido las especulaciones después de ser captados juntos el pasado 7 de agosto en Six Flags Magic Mountain, California, donde disfrutaron de varias montañas rusas y fueron vistos muy cercanos durante su visita.

Las imágenes de ambos no tardaron en viralizarse. Sin embargo, la salida podría ser algo más que una reunión entre amigos: de acuerdo con la información compartida por Entertainment Tonight, una fuente aseguró que Michael y RAYE estaban, efectivamente, en una cita y que esta no sería la primera ocasión en la que pasan tiempo juntos.

Michael B. Jordan y RAYE fueron captados en una cita

Durante su visita al parque de diversiones, el actor, de 39 años, y la intérprete británica, de 28, fueron grabados mientras esperaban para subir a una de las atracciones. De acuerdo con los reportes, amigos y familiares de Michael también los acompañaron durante la salida.

La razón por la que Michael B. Jordan celebró su primer Oscar con hamburguesas

Kevin Winter/Getty Images

La última relación pública del protagonista de Creed fue con Lori Harvey. Ambos comenzaron su romance en 2020, lo hicieron oficial públicamente a principios de 2021 y terminaron en 2022. Desde entonces, Michael B. Jordan no ha hecho pública otra relación formal, lo que hace especialmente llamativa su reciente aparición junto a RAYE.

Michael B. Jordan
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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