¿Michael B. Jordan inicia un nuevo romance? El actor desata rumores con RAYE

Michael B. Jordan y RAYE han encendido las especulaciones después de ser captados juntos el pasado 7 de agosto en Six Flags Magic Mountain, California, donde disfrutaron de varias montañas rusas y fueron vistos muy cercanos durante su visita.
Las imágenes de ambos no tardaron en viralizarse. Sin embargo, la salida podría ser algo más que una reunión entre amigos: de acuerdo con la información compartida por Entertainment Tonight, una fuente aseguró que Michael y RAYE estaban, efectivamente, en una cita y que esta no sería la primera ocasión en la que pasan tiempo juntos.
Michael B. Jordan y RAYE fueron captados en una cita
Durante su visita al parque de diversiones, el actor, de 39 años, y la intérprete británica, de 28, fueron grabados mientras esperaban para subir a una de las atracciones. De acuerdo con los reportes, amigos y familiares de Michael también los acompañaron durante la salida.
La última relación pública del protagonista de Creed fue con Lori Harvey. Ambos comenzaron su romance en 2020, lo hicieron oficial públicamente a principios de 2021 y terminaron en 2022. Desde entonces, Michael B. Jordan no ha hecho pública otra relación formal, lo que hace especialmente llamativa su reciente aparición junto a RAYE.