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¡Hay boda en la Fórmula 1! George Russell y Carmen Montero Mundt anuncian su compromiso

El piloto de Mercedes y su novia dieron el siguiente paso en su historia de amor tras seis años de relación y compartieron las románticas imágenes de la propuesta.

Agosto 09, 2026 • 
Tania Franco
¡Hay boda en la Fórmula 1! George Russell y Carmen Montero Mundt anuncian su compromiso

Kym Illman/Getty Images

George Russell y Carmen Montero Mundt se casan. El piloto británico de Fórmula 1 confirmó este 9 de agosto su compromiso con la española después de seis años juntos, compartiendo en redes sociales fotografías de la romántica propuesta.

Así fue la propuesta de George Russell a Carmen Montero Mundt

Russell eligió un escenario íntimo para hacer la gran pregunta: una cena privada junto al mar, rodeada de flores y velas. En las fotografías publicadas por la pareja también puede verse el llamativo anillo de compromiso de Carmen, protagonizado por una piedra amarilla.

George y Carmen están juntos desde 2020, cuando se conocieron a través de amigos en común en Londres. Desde entonces, Montero Mundt se ha convertido en una presencia habitual en el paddock y ha acompañado al piloto de Mercedes durante algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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