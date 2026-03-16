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Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026

El director mexicano tenía nueve nominaciones, sin embargo, no tuvo suerte en todas

Marzo 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El cineasta mexicano Guillermo del Toro volvió a destacar en la industria cinematográfica internacional durante la 98a edición de los Premios Oscar gracias a su película Frankestein, que obtuvo varios reconocimientos.

La película Frankestein, dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, destacó en la ceremonia de los Premios Oscar 2026 al obtener tres estatuillas en categorías técnicas.

Los premios que ganó la película inspirada en la novela clásica de Mary Shelley, fueron: Mejor diseño de vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado y Mejor diseño de producción, reconocimientos que destacaron el trabajo visual y estético de la producción.

El premio a Mejor Diseño de Vestuario fue otorgado a la diseñadora Kate Hawley, quien fue reconocida por su estilo gótico y el uso del color en los trajes de la cinta. Asimismo, el galardón a Mejor Maquillaje y Peinado destacó el trabajo del equipo encargado de transformar al actor Jacob Elordi en la criatura del filme, un proceso que implicó más de 400 horas de maquillaje y el uso de decenas de prótesis para crear la apariencia del personaje.

La cinta llegó a la gala con un total de nueve nominaciones principales, aunque no logró llevarse las estatuillas en estas categorías, el desempeñó en rubros técnicos consolidó la obra como una de las producciones más destacadas de la temporada de premios de Hollywood.

Premios Oscar Guillermo del Toro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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