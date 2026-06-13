Katy Perry encendió la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

La artista encargada de encabezar el espectáculo fue la cantante estadounidense Katy Perry, quien hizo vibrar a los más de 70 mil asistentes con una espectacular interpretación de “Wonder”, tema con el que abrió una ceremonia cargada de tecnología, luces y un mensaje de unión a través del deporte.

La estrella del pop compartió escenario con artistas de talla internacional como Future, LISA, Anitta, Rema y Tyla, quienes protagonizaron un espectáculo multicultural que reflejó el carácter global del torneo.

La fiesta mundialista también reunió a numerosas figuras del entretenimiento y el deporte. Entre los asistentes destacaron Justin Bieber y Hailey Bieber, quienes acapararon miradas en las gradas.

Tras la ceremonia, la selección de Estados Unidos tuvo un debut soñado al imponerse 4-1 sobre Paraguay en el partido inaugural de su sede mundialista, completando una noche histórica para el futbol y el espectáculo en territorio estadounidense.