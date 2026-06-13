Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Katy Perry encendió la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

La Copa Mundial vivió una noche llena de música, espectáculo y celebridades durante la ceremonia de inauguración celebrada en el SoFi Stadium de Los Ángeles, previa al encuentro entre la selección de Estados Unidos y Paraguay

Junio 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
katy-perry.jpeg

Getty

La artista encargada de encabezar el espectáculo fue la cantante estadounidense Katy Perry, quien hizo vibrar a los más de 70 mil asistentes con una espectacular interpretación de “Wonder”, tema con el que abrió una ceremonia cargada de tecnología, luces y un mensaje de unión a través del deporte.

La estrella del pop compartió escenario con artistas de talla internacional como Future, LISA, Anitta, Rema y Tyla, quienes protagonizaron un espectáculo multicultural que reflejó el carácter global del torneo.

La fiesta mundialista también reunió a numerosas figuras del entretenimiento y el deporte. Entre los asistentes destacaron Justin Bieber y Hailey Bieber, quienes acapararon miradas en las gradas.

Tras la ceremonia, la selección de Estados Unidos tuvo un debut soñado al imponerse 4-1 sobre Paraguay en el partido inaugural de su sede mundialista, completando una noche histórica para el futbol y el espectáculo en territorio estadounidense.

Katy Perry Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Ryan Reynolds confiesa el aterrador accidente que marcó su vida: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”
Entretenimiento
Ryan Reynolds confiesa el aterrador accidente que marcó su vida: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”
Junio 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Callum Turner confiesa qué hace tan especial su relación con Dua Lipa
Entretenimiento
Callum Turner confiesa qué hace tan especial su relación con Dua Lipa: “Uno quiere inspirarse en la persona que ama”
Junio 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El mensaje de paz y unidad que compartió Shakira tras su presentación en el Mundial 2026
Entretenimiento
Shakira sorprende con un mensaje de unidad y paz tras su actuación en el Mundial 2026
Junio 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
quien-es-julian-quiñones.jpeg
Sports
Quién es Julián Quiñones, el futbolista que anotó el primer gol de México en el Mundial
Junio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
salma-hayek.jpeg
Entretenimiento
Alejandro Fernández emociona al interpretar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026
El cantante mexicano protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia inaugural de la Copa al interpretar el Himno Nacional Mexicano ante más de 80 mil aficionados reunidos en el Estadio y millones de espectadores alrededor del mundo
Junio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda.jpeg
Entretenimiento
Belinda deslumbra en la inauguración del Mundial con un diseño cubierto de cristales Swarovski
La cantante y actriz mexicana acaparó los reflectores durante la ceremonia de inauguración del Mundial al lucir un impresionante atuendo personalizado que combinó moda y lujo
Junio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
salma-hayek-mundial.jpeg
Entretenimiento
Salma Hayek sorprendió en la inauguración del Mundial con un look Gucci
La famosa actriz mexicana tuvo un papel importante en el evento donde dio un emotivo mensaje de unidad
Junio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-mundialjpeg
Entretenimiento
Así se vivió la ceremonia de apertura del Mundial en la CDMX
La fiesta más grande del futbol arrancó oficialmente este jueves con una ceremonia de inauguración llena de música, color y cultura en el estadio Ciudad de México, el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas
Junio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez