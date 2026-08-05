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Karen Carpenter: la trágica historia de la cantante con la que hoy comparan a Ariana Grande por su delgadez

Debido a su extrema delgadez, Ariana Grande está siendo comparada con Karen Carpenter, una cantante que murió a los 32 años debido a sus problemas de anorexia.

Agosto 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
Karen Carpenter: la trágica historia de la cantante con la que hoy comparan a Ariana Grande por su delgadez

Karen Carpenter: la trágica historia de la cantante con la que hoy comparan a Ariana Grande por su delgadez

Getty Images

A sus 33 años, Ariana Grande es considerada una de las mejores voces de su generación; sin embargo, en los últimos años su notable pérdida de peso ha generado preocupación y numerosos comentarios sobre su apariencia física.

El lanzamiento de “Petal”, el octavo álbum de estudio de la cantante, volvió a poner a la cantante en el centro de la conversación en redes sociales, donde numerosos usuarios comentaron y expresaron preocupación por su delgadez, e incluso comenzaron a compararla con Karen Carpenter, una cantante que murió a los 32 años como consecuencia de la anorexia.

La trágica historia de Karen Carpenter

Karen Carpenter fue una de las voces más reconocidas de la década de los setenta, junto a su hermano Richard formó el exitoso dúo The Carpenters, responsable de éxitos como Close to You, We’ve Only Just Begun y Yesterday Once More.

Al igual que Ariana, Karen tenía un talento extraordinario, su inconfundible voz contralto y su estilo melancólico la convirtieron en un ícono de la música pop, pues para muchos, ella cantaba como un ángel.

La trágica historia de Karen Carpenter

La trágica historia de Karen Carpenter

Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images

Sin embargo, mientras su carrera alcanzaba la cima, la cantante libraba una batalla silenciosa contra la anorexia nerviosa, un trastorno que en aquella época era poco conocido y rara vez se diagnosticaba a tiempo.

Durante años, Karen fue objeto de comentarios sobre su peso y su imagen, la presión de la industria del entretenimiento, las exigencias estéticas y diversos factores personales como la complicada relación con su madre, contribuyeron al deterioro de su salud, y aunque recibió tratamiento, las consecuencias físicas del trastorno fueron severas.

El 4 de febrero de 1983, Karen falleció a los 32 años a causa de una insuficiencia cardíaca relacionada con las complicaciones derivadas de la anorexia.

La trágica historia de Karen Carpenter

La trágica historia de Karen Carpenter

Harry Langdon/Getty Images

¿Por qué comparan a Karen Carpenter con Ariana Grande?

No hay declaraciones que aseguren que Ariana padece algún tipo de enfermedad relacionada con trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, pero en su época, Karen también fue cuestionada por su peso y estado de salud.

En numerosas entrevistas, Ariana ha sido clara al pedir que se deje de juzgar a los cuerpos ajenos por su apariencia, negando además que padezca algún tipo de enfermedad y atribuyendo su delgadez a una dieta vegana.

Sin embargo, en su momento, Karen también negó tener alguna enfermedad, incluso durante una entrevista para la BBC en 1981, donde fue cuestionada por su peso y salud, declaró: “No creo que debamos hablar de estas cosas. No estamos acá para hablar de eso sino de nuestro nuevo trabajo”.

Fue hasta finales de 1982 que aceptó que sufría de anorexia nerviosa y decidió pedir ayuda, pero los estragos en su cuerpo ya eran demasiado graves.

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