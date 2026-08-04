Keith Urban queda “absolutamente destrozado” tras conocer el nuevo romance de Nicole Kidman

Nicole Kidman y Keith Urban, quienes contrajeron matrimonio en 2006, formaron una familia junto a sus dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15; sin embargo, tras casi dos décadas de una relación que parecía consolidada en Hollywood, la pareja anunció públicamente su separación en septiembre de 2025, poniendo fin a 19 años de matrimonio.

Ahora que parece que Nicole está decidida a seguir adelante tras el divorcio, y retomar su vida sentimental, Keith está aparentemente sorprendido y hasta dolido con la situación, se dice que se siente profundamente devastado.

Keith Urban no soporta la idea de ver a Nicole Kidman con otro hombre a pesar del divorcio

Todo comenzó cuando Nicole fue vista junto al empresario Michael Reinstein paseando en las calles de Portofino, Italia, donde ambos compartieron una conversación frente al hotel en el que ella se hospedaba.

Las imágenes despertaron rumores sobre una posible relación entre ambos, pues de acuerdo con Page Six, días después de ese encuentro, Reinstein fue a buscarla al aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles a bordo de un Ferrari negro.

De acuerdo con New Idea, esta información habría tomado por sorpresa a Keith, pues se dice que a pesar del divorcio, el cantante aún tenía esperanzas de que hubiera una reconciliación con Nicole.

“Hasta ahora, la puerta había estado firmemente cerrada a su relación con Nicole”, dijo una fuente cercana al medio australiano New Idea. “Pero él todavía albergaba esperanzas de una posible reconciliación. Está absolutamente destrozado y atraviesa ese sentimiento de pérdida profunda otra vez”.

¿Keith Urban buscará la revancha contra Nicole Kidman?

La misma fuente aseguró que la aparición pública de Nicole junto a Michael habría llevado al cantante de country a replantearse su propia situación sentimental y aceptar que la posibilidad de una reconciliación podría estar cada vez más lejos.

“Ver a Nicole aparentemente seguir adelante le está permitiendo hacer lo mismo”.

Se dice que ahora el cantante buscaría salir con alguien más y seguir los pasos de su exesposa: “No se sorprendan si Keith sale con un romance de revancha propio. Sabe que tiene que seguir adelante”, indicó el insider.

Por otra parte, Nicole ya había señalado que tras su dicorcio, estaba decidida a seguir adelante y no vivir en el pasado.

“Siempre voy a avanzar hacia lo que es bueno”, declaró la estrella de 59 años a la revista Variety en una entrevista publicada el pasado 11 de marzo.