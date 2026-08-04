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Tiffany & Co inaugura una nueva tienda en Monterrey

Tiffany & Co. anuncia la apertura de su nueva tienda en Monterrey, un nuevo hito en la expansión de la Casa en México.

Agosto 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Ubicada en El Palacio de Hierro Monterrey, la tienda de 210 metros cuadrados presenta el más reciente concepto de diseño de tiendas de Tiffany & Co., inspirado en The Landmark, la icónica tienda insignia de la Casa sobre la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York.

En homenaje al legado de Louis Comfort Tiffany, hijo del fundador de Tiffany & Co., Charles Lewis Tiffany, y a su trabajo con mosaicos de principios del siglo XX, la fachada de la tienda retoma su visión artística mediante un caleidoscopio de mosaicos azules en distintos tonos. Mientras Louis Comfort Tiffany creó sus mosaicos en vidrio, esta interpretación contemporánea reimagina ese legado con piezas de cerámica elaboradas a mano, lo que resalta la maestría artesanal y visión creativa. El diseño aporta una textura única y una elegante presencia al exterior, que envuelve a los visitantes en el universo de Tiffany & Co. desde el primer momento.

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En el centro del espacio destaca una instalación de cerámica creada especialmente por Mauricio Paniagua y Tony Moxham, de MT Objects. Inspirada en el legendario broche Bird on a Rock de Jean Schlumberger, la obra rinde homenaje a uno de los diseños más emblemáticos de la Maison, presentado en 1965 y reconocido por su creatividad audaz y su atractivo atemporal.

El interior de la tienda también refleja el diálogo entre el legado de diseño de Tiffany & Co. y el arte contemporáneo mexicano, con luminarias de Perla Valtierra y mobiliario de Luteca, elementos que crean un ambiente cálido y sofisticado. Los visitantes pueden descubrir las icónicas colecciones de joyería de la Casa, entre ellas Lock by Tiffany, HardWear by Tiffany, T by Tiffany y Knot by Tiffany, además de una extraordinaria selección de relojes y exclusivas piezas de Alta Joyería que representan la excelencia artesanal y el diseño incomparable de Tiffany & Co.

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La nueva boutique de Tiffany & Co. se encuentra en la planta baja de El Palacio de Hierro Monterrey, ubicado en Av. José Vasconcelos 402, Zona La Alianza, C.P. 66266, San Pedro Garza García, Nuevo León. La tienda abre todos los días, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

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Tiffany & Co
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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