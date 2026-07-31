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La historia de Samantha, la perrita que se volvió un ícono de moda en redes sociales

Con editoriales inspirados en el lujo, la arquitectura y la alta costura, esta elegante Afghan Hound ha cautivado a las marcas y usuarios de redes sociales.

Julio 31, 2026 • 
Tania Franco
La historia de Samantha, la perrita que se volvió un ícono de moda en redes sociales

IG: Samantha, Afghan Hound in the City.

En el universo de las redes sociales, donde los influencers parecen dominar cada tendencia, una inesperada protagonista ha logrado abrirse paso entre las grandes figuras de la moda. Se trata de Samantha, una galga afgana que ha conquistado Instagram gracias a sus sofisticadas sesiones fotográficas, en las que posa como si fuera una auténtica supermodelo.

La historia de Samantha, la perrita que se volvió un ícono de moda en redes sociales

IG: Samantha, Afghan Hound in the City.

Detrás de la cuenta @afghanhoundinthecity está Bethany Plevri, creativa y dueña de Samantha, quien ha convertido a su mascota en el centro de un proyecto visual que combina moda, diseño, arquitectura y fotografía editorial. El resultado son imágenes tan cuidadas que bien podrían pertenecer a las páginas de una revista de lujo.

La historia de Samantha, la perrita que se volvió un ícono de moda en redes sociales

Una musa de cuatro patas

Lejos de limitarse a posar con accesorios, Samantha protagoniza producciones inspiradas en las campañas de las principales casas de moda, como Ferragamo, Hermés,Sephora y más. Bolsos de diseñador, abrigos estructurados, escenarios minimalistas y una dirección de arte impecable han hecho que su perfil destaque entre los amantes de la moda y la fotografía.

La historia de Samantha, la perrita que se volvió un ícono de moda en redes sociales

IG: Samantha, Afghan Hound in the City.

Su elegante silueta, característica de la raza Afghan Hound, y su porte natural han contribuido a que muchos usuarios la describan como una verdadera “supermodelo canina”. Cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram, además de haber protagonizado portadas digitales de revistas de moda.

La historia de Samantha, la perrita que se volvió un ícono de moda en redes sociales

IG: Samantha, Afghan Hound in the City.

Un proyecto que une moda, arte y arquitectura

Bethany Plevri ha explicado que el objetivo de @afghanhoundinthecity es explorar la relación entre la estética, los espacios y el diseño a través de Samantha. Cada publicación está cuidadosamente planeada para crear composiciones donde la arquitectura, la iluminación y el vestuario dialogan entre sí, convirtiendo cada fotografía en una pieza editorial.

La historia de Samantha, la perrita que se volvió un ícono de moda en redes sociales

IG: Samantha, Afghan Hound in the City.

Gracias a esta propuesta, Samantha ha captado la atención de medios especializados y de amantes de la moda alrededor del mundo, quienes siguen de cerca sus nuevas publicaciones.

Samantha, la galga afgana que conquistó la moda

IG: Samantha, Afghan Hound in the City

Más allá de su popularidad en redes sociales, Samantha se ha convertido en un ejemplo de cómo la creatividad puede transformar un perfil de mascotas en un proyecto artístico con identidad propia.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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