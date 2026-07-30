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Ben Affleck vive un emotivo momento tras la muerte de su madre en un programa de televisión

Ben Affleck se emocionó hasta las lágrimas en un programa de televisión al ganar un millón de dólares tras darse a conocer la muerte de su madre.

Julio 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ben Affleck vive un emotivo momento tras la muerte de su madre en un programa de televisión

Ben Affleck vive un emotivo momento tras la muerte de su madre en un programa de televisión

Getty Images

Ben Affleck, quien acaba de atravesar la pérdida de su madre a causa del cáncer, acaba de protagonizar uno de los momentos más emotivos de la televisión en Estados Unidos, después de ganar un millón de dólares en ‘¿Quién quiere ser millonario?’.

Con este premio, el actor honra a su madre Chris Anne Affleck, quien dedicó su vida a apoyar causas sociales, pues su premio ha sido destinado a la Iniciativa del Congo Oriental de Affleck, que apoya a organizaciones comunitarias de la región.

Te podría interesar: Muere Chris Anne, la mamá de Ben Affleck, a los 83 años tras cumplir su último deseo

Ben Affleck gana un millón de dólares en el programa de televisión ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ben y el campeón de Jeopardy!, Jamie Ding, ganaron el premio mayor en Quién quiere ser millonario al responder correctamente la última pregunta del concurso que se realizó el 30 de julio.

El dinero obtenido será donado a la Iniciativa del Congo Oriental, la fundación benéfica apoyada por el actor ganador del Oscar, quien explicó que esta iniciativa apoya a las comunidades que se han visto afectadas “por una guerra muy traumática”.

La pregunta que les dio el millón de dólares, decía:

En una tradición anual de Acción de Gracias, ¿todos menos cuál de estos han sido nombres de pavos perdonados por un presidente de EE.UU.?” Las posibles respuestas incluían Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese, y Spaghetti & Meatball.

Ben Affleck y Jamie Ding utilizaron su comodín de Preguntar al Anfitrión para responder la última pregunta y, tras confiar en la pista de Jimmy Kimmel, acertaron con la respuesta correcta: Spaghetti & Meatball.

Su victoria les dio el premio de un millón de dólares, que celebraron entre aplausos, una lluvia de confeti, abrazos y mucha emoción.

¿De qué murió Chris Anne, la madre de Ben Affleck?

Tras dar a conocer el obituario de la madre de Ben Affleck, quien falleció el pasado 2 de junio, también se dio a conocer de manera oficial la causa de su muerte.

El certificado de defunción revela que Chris Anne Affleck falleció a causa de un paro cardiopulmonar mientras visitaba la casa de su hijo. Además, padecía adenocarcinoma pancreático, enfermedad que también contribuyó a su muerte, y no se le practicó una autopsia.

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