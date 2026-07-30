La íntima amistad entre Belinda y Jared Leto que hoy vuelve a dar de qué hablar

Mucho antes de que surgieran rumores de un romance entre ellos, Belinda y Jared Leto ya compartían una estrecha amistad. A lo largo de los años, la cantante mexicana y el actor y líder de Thirty Seconds to Mars han dejado ver la buena relación que mantienen, convirtiéndose en una de las amistades más inesperadas entre una estrella latina y una figura de Hollywood.

Incluso tienen una colaboración musical juntos. El tema se llama “Never Not Love You” y forma parte del álbum Indómita de Belinda. La colaboración fue anunciada por la propia cantante, quien explicó que ambos escribieron la canción: ella compuso la parte en español y Jared la parte en inglés.

Un vínculo que comenzó hace más de ocho años

La propia Belinda ha contado en distintas entrevistas que conoció a Jared gracias a amigos en común y que, desde entonces, han mantenido contacto constante. Incluso reveló que el actor conoce a su familia y que durante la pandemia se preocupaba por ella, llamándola con frecuencia para saber cómo se encontraba.

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La complicidad entre ambos quedó en evidencia en 2020, cuando realizaron varias transmisiones en vivo en Instagram, donde conversaron, bromearon e incluso Jared practicó algunas frases en español con ayuda de Belinda. Más tarde, en 2022, fueron captados disfrutando de unas vacaciones en Europa junto a un grupo de amigos, lo que desató especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó que existiera una relación sentimental y ambos insistieron en que solo eran buenos amigos.

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Jared Leto enfrenta nuevas acusaciones

La amistad entre ambos vuelve a llamar la atención luego de que Jared Leto fuera señalado en un documental de la BBC por presuntas conductas de abuso sexual y comportamiento inapropiado. El reportaje reúne testimonios de varias mujeres, algunas de las cuales aseguran que los hechos ocurrieron cuando eran menores de edad.

Ante las acusaciones, el actor respondió mediante un comunicado en el que negó categóricamente todos los señalamientos y aseguró que “nunca ha agredido sexualmente a nadie”, calificando las denuncias como “absoluta y categóricamente falsas”. Hasta el momento, no enfrenta cargos penales, y las acusaciones han sido rechazadas por su equipo legal.

Mientras el caso continúa generando conversación a nivel internacional, la amistad entre Belinda y Jared Leto vuelve a despertar el interés de los seguidores de ambos, recordando la cercanía que han mantenido durante casi una década.