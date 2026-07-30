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Él es Raimy Lang, el modelo que comparte personaje con Robert Pattinson en ‘La Odisea’

Un joven prácticamente un desconocido en Hollywood que cumplió un sueño de aparecer en una película de Christopher Nolan.

Julio 30, 2026 • 
Tania Franco
Él es Raimy Lang, el modelo que comparte personaje con Robert Pattinson en 'La Odisea'

Entre un elenco encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway y Robert Pattinson, un nombre ha comenzado a despertar la curiosidad de los fans: Raimy Lang. Aunque hasta ahora era prácticamente un desconocido en Hollywood, su participación en La Odisea ya lo coloca como una de las nuevas promesas a seguir.

Él es Raimy Lang, el modelo que comparte personaje con Robert Pattinson en 'La Odisea'

IG: Raimy Lang

En la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan, Lang interpreta a Teenage Antinous, la versión joven de Antínoo, personaje que en su etapa adulta da vida Robert Pattinson. Su aparición forma parte de los momentos que exploran el pasado de uno de los antagonistas más importantes de la historia.

Él es Raimy Lang, el modelo que comparte personaje con Robert Pattinson en 'La Odisea'

IG: Raimy Lang.

Pese a que en redes sociales ha sido identificado como modelo, la información pública sobre Raimy Lang sigue siendo escasa. De hecho, La Odisea representa su primer crédito cinematográfico registrado, convirtiéndose en un debut de alto perfil al formar parte de una producción dirigida por Christopher Nolan.

Con millones de personas pendientes del estreno y un reparto repleto de estrellas, Raimy Lang ya empieza a llamar la atención como uno de los nuevos talentos que podrían dar el salto definitivo a Hollywood gracias a La Odisea.

La Odisea
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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