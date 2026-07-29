Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Muere Kavinsky, creador de Nightcall e ícono de la música electrónica francesa; tenía 50 años

El mundo de la música electrónica está de luto tras confirmarse la muerte del DJ y productor francés Kavinsky, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, a los 50 años de edad

Julio 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
muere-kavinsky.jpeg

Getty

El artista fue encontrado sin vida en su domicilio de París durante la noche del 28 de julio, según informaron medios franceses y confirmó la Fiscalía de París, que ya abrió una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

Kavinsky se convirtió en una de las figuras más influyentes del synthwave y la electrónica francesa gracias a Nightcall, sencillo lanzado en 2010 que alcanzó fama internacional tras formar parte de la banda sonora de la película Drive en 2011, protagonizada por Ryan Gosling. La canción, producida junto a Guy-Manuel de Homem-Cristo, integrante de Daft Punk, se transformó en un himno para toda una generación de amantes de la música electrónica.

Su estilo, inspirado en la estética retro de los años 80, los videojuegos y el cine de ciencia ficción, ayudó a consolidar el synthwave como un género con identidad propia. En 2013 lanzó su aclamado álbum OutRun, mientras que en 2022 regresó con Reborn, reafirmando su vigencia dentro de la escena musical internacional.

La última vez que visitó México fue el 29 de marzo de 2025, cuando ofreció un concierto en el Auditorio BB de la Ciudad de México como parte de la gira de promoción de su álbum Reborn.

Durante esa presentación interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos: Nightcall, Roadgame, Protovision y Renegade.

Kavinsky
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Quién es quién en Carlota? Conoce a los personajes de la nueva serie de época protagonizada por Belinda
Entretenimiento
¿Quién es quién en Carlota? Conoce a los personajes de la nueva serie de época protagonizada por Belinda
Julio 29, 2026
 · 
Tania Franco
¿Cuánto habrían ganado las estrellas de La Odisea? Estas son las cifras estimadas
Entretenimiento
¿Cuánto habrían ganado las estrellas de La Odisea? Estas son las cifras estimadas
Julio 29, 2026
 · 
Tania Franco
¿Por qué Eric Roberts no fue a la boda de su hija Emma Roberts? Así ha sido su polémica relación
Entretenimiento
¿Por qué Eric Roberts no fue a la boda de su hija Emma Roberts? Así ha sido su polémica relación
Julio 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿De qué trata Day 1s? El drama con el que Cristiano Ronaldo hará su esperado debut como actor
Entretenimiento
¿De qué trata Day 1s? El drama con el que Cristiano Ronaldo hará su esperado debut como actor
Julio 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Kylian Mbappé causa polémica por sus románticas vacaciones con Ester Expósito en Italia
Entretenimiento
Kylian Mbappé sorprende a Ester Expósito con un lujoso regalo de más de 19 mil euros en París
Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron vistos en una exclusiva joyería de París, y este había sido el lujoso detalle que el futbolista tuvo con la actriz.
Julio 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español
Entretenimiento
¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español
El creador uruguayo pasó de hacer bromas en internet a construir uno de los canales más grandes del mundo, con millones de seguidores, récords históricos y una fortuna multimillonaria.
Julio 27, 2026
 · 
Tania Franco
Mariana Ochoa
Entretenimiento
Mariana Ochoa: feliz y enamorada
Abril 11, 2019
 · 
Alejandra Morón
amy-madigan-premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
Amy Madigan gana el Oscar como Mejor Actriz de Reparto
La actriz de 75 años conquistó los Premios Oscar por interpretar a Aunt Gladys en Weapons
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez