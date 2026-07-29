Muere Kavinsky, creador de Nightcall e ícono de la música electrónica francesa; tenía 50 años

El artista fue encontrado sin vida en su domicilio de París durante la noche del 28 de julio, según informaron medios franceses y confirmó la Fiscalía de París, que ya abrió una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

Kavinsky se convirtió en una de las figuras más influyentes del synthwave y la electrónica francesa gracias a Nightcall, sencillo lanzado en 2010 que alcanzó fama internacional tras formar parte de la banda sonora de la película Drive en 2011, protagonizada por Ryan Gosling. La canción, producida junto a Guy-Manuel de Homem-Cristo, integrante de Daft Punk, se transformó en un himno para toda una generación de amantes de la música electrónica.

Su estilo, inspirado en la estética retro de los años 80, los videojuegos y el cine de ciencia ficción, ayudó a consolidar el synthwave como un género con identidad propia. En 2013 lanzó su aclamado álbum OutRun, mientras que en 2022 regresó con Reborn, reafirmando su vigencia dentro de la escena musical internacional.

La última vez que visitó México fue el 29 de marzo de 2025, cuando ofreció un concierto en el Auditorio BB de la Ciudad de México como parte de la gira de promoción de su álbum Reborn.

Durante esa presentación interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos: Nightcall, Roadgame, Protovision y Renegade.