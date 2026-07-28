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¿De qué trata Day 1s? El drama con el que Cristiano Ronaldo hará su esperado debut como actor

Cristinano Ronaldo dará un giro inesperado a su carrera al debutar como actor en la serie de drama: Day 1s.

Julio 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿De qué trata Day 1s? El drama con el que Cristiano Ronaldo hará su esperado debut como actor

¿De qué trata Day 1s? El drama con el que Cristiano Ronaldo hará su esperado debut como actor

Getty Images

Tras conquistar al mundo dentro de la cancha de futbol, Cristiano Ronaldo dará un importante salto a la actuación, el delantero del Al Nassr debutará como actor y productor de la serie de drama Day 1s.

La serie pretende explorar el lado oculto del futbol, es decir, lo que hay fuera de la cancha; los negocios, negociaciones millonarias y el poder estratégico detrás de los grandes fichajes de jugadores que marcan el rumbo de los equipos.

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Cristiano Ronaldo hace se gran debut como actor y director en la serie Day 1s

Day 1s es el primer proyecto de UR•Marv Studios, la productora fundada por Cristiano Ronaldo y el director Matthew Vaughn, y de acuerdo con medios como The Sun, ya se ha comenzado con el rodaje del primer proyecto de entretenimiento del astro portugues.

La serie seguirá a Stanley Dalton, un poderoso representante de futbolistas que enfrenta negociaciones, intereses económicos y decisiones que pueden cambiar el destino de grandes estrellas y clubes deportivos.

A través de su historia, Day 1s mostrará el lado oculto del fútbol profesional, donde los agentes y los acuerdos tras bambalinas juegan un papel clave para el exito en los torneos, y aunque aún no tiene plataforma de estreno confirmada, ya ha despertado el interés de varios servicios de streaming.

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Cristiano Ronaldo hace se gran debut como actor y director en la serie Day 1s

Getty Images

¿Cuál será el papel de Cristiano Ronaldo en Day 1s?

Aunque Day 1s será su debut como actor, Cristiano Ronaldo ya ha aparecido frente a las cámaras en documentales sobre su carrera, campañas publicitarias y en la serie de su pareja, Georgina Rodríguez.

El actor Damian Lewis encabezará el elenco de Day 1s al dar vida a Stanley Dalton, un experimentado representante de futbolistas, y el reparto también incluye al rapero británico Dave, al exfutbolista Thierry Henry y a Cristiano, quien compartirá pantalla con ellos en su esperado debut como actor.

Por otra parte, con su debut como actor y productor, Cristiano busca expandir su legado más allá del fútbol e iniciar una nueva etapa en la industria audiovisual.

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